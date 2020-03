Ευχάριστες στιγμές σε παιδιά που νοσούν χάρισε ο Seal που παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα βρήκε χρόνο και έκανε επίσκεψη στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, στο Λος Άντζελες.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής- τραγουδοποιός Seal ερμήνευσε επιτυχίες του στο πλαίσιο της εκστρατείας Make March Matter που διαρκεί όλο τον Μάρτιο.

Οι μικροί ασθενείς είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν με τον Βρετανό αστέρα, να παίξουν μαζί μουσικά όργανα και να συζητήσουν για την αγαπημένη τους μουσική.

Η εμπειρία έφερε χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών που αισθάνθηκαν τα θεραπευτικά οφέλη της μουσικής.

I just published Seal Jams with Patients at Children’s Hospital Los Angeles for Make March Matter Campaign https://t.co/xyD201D7QB