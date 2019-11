Ο σεισμός στην Αλβανία ευκαιρία για τον Ράμα να βολέψει τους «δικούς» του

Για το Δυρράχιο ανέφεραν ότι η πόλη που ιδρύθηκε πριν από 2.600 χρόνια από τους Κορίνθιους και είναι κοντά στα Τίρανα προσφέρεται ως το ιδανικό μέρος για να αναπτυχθεί ο τουρισμός εγχώριος και μη. Και ήρθε ο σεισμός. Ο σεισμός των 6,4 ρίχτερ που κάποιοι λένε ότι κάνει τον πρωθυπουργό της χώρας, Εντι Ράμα να τρίβει τα χέρια του.

Ο σεισμός που έκανε τα ξενοδοχεία της παραλίας του Δυρραχίου να λυγίσουν είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους φίλους εργολάβους του πρωθυπουργού της Αλβανίας να πάρουν μερίδιο στην ανοικοδόμηση της πόλης όταν καταλαγιάσει το πένθος και οι Αλβανοί ανασκουμπωθούν να για σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η απόφαση είναι ήδη ειλημμένη. Τα ξενοδοχεία στην παραλία θα κατεδαφιστούν – πολλά από αυτά είχαν χτισθεί λένε οι πληροφορίες χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές – και οι φίλοι εργολάβοι του Έντι Ράμα θα πάρουν μεγάλο κομμάτι της πίτας.

Hotel Palma in #Durres, before and after the #earthquake #Albania. 2 victims reported. pic.twitter.com/U4Si8d2yPB

— Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019