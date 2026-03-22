Ο Shia LaBeouf φώναζε σε μία γυναίκα στη Ρώμη κι ύστερα ούρλιαζε μόνος στον δρόμο

O 39χρονος ηθοποιός ξέφυγε για ακόμα μία φορά
O Σάια ΛαΜπέφ / REUTERS / Mike Segar

Στο επίκεντρο βρέθηκε για άλλη μία φορά ο Shia LaBeouf, όχι με τις υποκριτικές του ικανότητες, αλλά με ένα νέο ξέσπασμα βίας.

Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, σύμφωνα με ένα βίντεο του TMZ, φαίνεται να κάθετε σε ένα καφέ στη Ρώμη και χωρίς κανέναν προφανή λόγο να φωνάζει σε μία νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στο διπλανό τραπέζι. Ο Shia LaBeouf την κοίταζε έντονα και φώναζε, ενώ εκείνη ατάραχη δεν αντιδρούσε στο ξέσπασμά του. 

Μάλιστα, κάποια στιγμή της φώναξε δυνατά “γαμώτο”, αλλά εκείνη παρέμεινε ανέκφραστη και ατάραχη. Αμέσως μετά το πλάνο αλλάζει και δείχνει τον 39χρονο γνωστό καλλιτέχνη να περιφέρεται μόνος του στους δρόμους της Ρώμης και να ουρλιάζει μόνος του… 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο ξυλοδαρμός και η σύλληψη του Shia LaBeouf σε μπαρ στη Νέα Ορλεάνη, όταν επιτέθηκε με ομοφοβικά σχόλια σε δύο άνδρες

