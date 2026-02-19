Shia LaBeouf: Επεισοδιακή σύλληψη του ημίγυμνου ηθοποιού στη Νέα Ορλεάνη – Queer άνδρες τον κατηγορούν για ομοφοβικές ύβρεις

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ο ξυλοδαρμός και η σύλληψη του ηθοποιού Shia LaBeouf σε μπαρ στη Νέα Ορλεάνη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός φέρεται να επιτέθηκε με ομοφοβικά σχόλια σε δύο άνδρες – εκ των οποίων ο ένας δηλώνει queer και ο άλλος διασκέδαζε ντυμένος με γυναικεία ρούχα – πριν από τη σύλληψή του το βράδυ της Τρίτης (17.02.2026) για επίθεση.

Ο Τζέφρι Ντάμιτ, ο οποίος γεννήθηκε με το επώνυμο Κλάιν και καταγράφεται ως ένα από τα θύματα στην αστυνομική αναφορά στο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, δήλωσε σε συνέντευξή του χθες, Τετάρτη, ότι φορούσε μάσκαρα, σκιά ματιών και κραγιόν όταν ο Shia LaBeouf επιχείρησε να τον χτυπήσει «φωνάζοντας: “Είσαι γ@@@η αδ@@@η”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντάμιτ δημοσιοποίησε επίσης βίντεο από κινητό τηλέφωνο, στο οποίο ο ηθοποιός εμφανίζεται στο πίσω μέρος οχήματος πρώτων βοηθειών, να στρέφεται προς το μέρος του και να λέει: «Αδ@@@η». Στο ίδιο βίντεο, ακούγεται ο Ντάμιτ να απαντά: «Συνέχισε να με αποκαλείς έτσι».

Ο δεύτερος άνδρας, ο Νέιθαν Τόμας Ριντ, σε γραπτό μήνυμά του προς την εφημερίδα Guardian επιβεβαίωσε ότι ο LaBeouf εκτόξευε ομοφοβικές ύβρεις σε διάφορα άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, που αυτοχαρακτηρίζεται ως queer.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, στην αρχική αστυνομική αναφορά περιλαμβανόταν δήλωση σύμφωνα με την οποία ο ΛαΜπέφ ακούστηκε να λέει: «Αυτές οι αδ@@@ες με έβαλαν φυλακή», κάνοντας αναφορά στην καθολική του πίστη. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια, ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκε στην ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε αργότερα στο ποινικό δικαστήριο, όπου συνοψιζόταν η πιθανολόγηση των κατηγοριών για δύο πλημμελήματα απλής σωματικής βλάβης, ανήμερα του Mardi Gras.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκιση του ηθοποιού χωρίς καταβολή εγγύησης, με προσωπική του δέσμευση να παραστεί στη δίκη. Η απόφαση ελήφθη προτού οι καταγγελίες περί ομοφοβικών σχολίων ενσωματωθούν επισήμως στη δικογραφία, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης.

UPDATE: Video released of Shia LaBeouf fighting with bar patrons outside the R Bar in New Orleans, leading to the 39-year-old actor’s arrest on simple battery charges. https://t.co/HZOdZ0ogN0 pic.twitter.com/p9scp7IGJw — SafetySwipe (@SafetyNotorious) February 18, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και θα κριθεί στο δικαστήριο. Αν προκύψουν επιπλέον στοιχεία προς δημοσιοποίηση, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση».

Actor Shia LaBeouf beaten up by bar staff for causing trouble!



The bar manager tried to kick our LaBeouf from his bar, and Shia tried to punch him.



After being kicked out by staff, LaBeouf punched one guy who was helping the bar manager, then returned and punched a second… pic.twitter.com/wCMpi9idLx — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 18, 2026

Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, LaBeouf εθεάθη στην οδό Μπέρμπον να χορεύει με αποκριάτικες χάντρες στον λαιμό και τα έγγραφα αποφυλάκισης στο στόμα. Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό WAFB ανέφερε: «Ο Θεός να σας ευλογεί, παιδιά, το Mardi Gras είναι φανταστικό, προσθέτοντας ότι το καλύτερο στοιχείο της γιορτής ήταν οι ενδιαφέροντες άνθρωποι που γνώρισε.

Η επιθετική συμπεριφορά του LaBeouf στο μπαρ και ο ξυλοδαρμός του σε βίντεο

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, ο 39χρονος ΛαΜπέφ, ο οποίος έχει ιστορικό μπελάδων με τον νόμο, φέρεται να παρουσίασε έντονα επιθετική συμπεριφορά μέσα σε μπαρ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει, για να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση, φέρεται να αντέδρασε, χτυπώντας με γροθιές έναν εργαζόμενο μόλις βγήκε από το κατάστημα.

Actor Shia LaBeouf was arrested for a drunken outburst in New Orleans



It’s stated that on Sunday night, he showed up at a 24-hour bar drunk and shirtless, attempting to get behind the bar to “be a celebrity bartender.”



After being refused by the staff and asking, “Do you know… pic.twitter.com/bL1dO2aCqT — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και συνέχισε να επιτίθεται στον ίδιο άνδρα, ενώ φέρεται να χτύπησε και δεύτερο άτομο στη μύτη. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας για άγνωστης φύσεως τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Faubourg Marigny, κοντά στη Γαλλική Συνοικία, εν μέσω των πολυπληθών εορτασμών του Mardi Gras. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε προηγουμένως επιδείξει «ανεξέλεγκτη» συμπεριφορά σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ένα νέο βίντεο που έφερε αποκλειστικά στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα ΤΜΖ δείχνει τον LaBeouf να προσπαθεί να σηκωθεί από το έδαφος, έχοντας ήδη δεχθεί χτύπημα, που τον έριξε κάτω.

Τον βλέπουμε ημίγυμνο και ήδη με εμφανή τα σημάδια της πάλης στο σώμα του, να σέρνεται στο έδαφος και να ανασηκώνεται ξανά. Ένας άνδρας ακούγεται να του φωνάζει: «Θα σε σπάσουμε στο ξύλο, μικρέ, ηρέμησε!», προτού του καταφέρει δύο ισχυρά χτυπήματα στο πρόσωπο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δεύτερο άτομο μπαίνει στο πλάνο και τον απειλεί εκ νέου, ενώ ο ηθοποιός κάθεται πλέον στο οδόστρωμα, περικυκλωμένος από κόσμο. Προσπαθεί προς στιγμή να ανασηκωθεί, αλλά δύο άνδρες τον κρατάνε καθηλωμένο μέχρι να φτάσει η αστυνομία.