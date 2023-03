Η Τουρκία ενέκρινε την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με τον Γενς Στόλτενμπεργκ να εκτιμά πως «αυτό θα κάνει ολόκληρη την οικογένεια του NATO πιο ισχυρή και πιο ασφαλή». Η φινλανδική υποψηφιότητα έχει πλέον εγκριθεί και από τα τριάντα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το βράδυ της Πέμπτης (30.03.2023), η βουλή της Τουρκίας κύρωσε το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι η τελευταία χώρα μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που ενέκρινε την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, μετά τη θετική ψήφο του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε στα μέσα Μαρτίου την έγκρισή του για την προσχώρηση της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για την κύρωση του πρωτοκόλλου από την τουρκική βουλή.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρέτισε την κύρωση από το τουρκικό κοινοβούλιο των πρωτοκόλλων ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, κρίνοντας πως θα καταστήσει «την οικογένεια του NATO πιο ισχυρή και πιο ασφαλή».

«Καλωσορίζω την ψηφοφορία» στην τουρκική εθνική αντιπροσωπεία «για την επικύρωση της ένταξης της Φινλανδίας. Αυτό θα κάνει ολόκληρη την οικογένεια του NATO πιο ισχυρή και πιο ασφαλή», ανέφερε μέσω Twitter ο Νορβηγός.

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.