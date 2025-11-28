Ο Τραμπ ακυρώνει όλα τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ότι ακυρώνει όλες τις διαταγές που υπέγραψε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας το autopen, μια μηχανική συσκευή που αναπαράγει υπογραφές.

«Κάθε έγγραφο που υπογράφηκε» από τον Τζό Μπάιντεν με τη χρήση αυτόματου στυλό «ακυρώνεται με την παρούσα και δεν έχει πλέον ισχύ ή αποτέλεσμα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακυρώνω με την παρούσα όλες τις εκτελεστικές διαταγές και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε απευθείας από τον Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που χειρίστηκαν το Autopen το έκαναν παράνομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν συμμετείχε στη διαδικασία του Autopen και, αν ισχυριστεί το αντίθετο, θα του απαγγελθούν κατηγορίες για ψευδορκία».

Ο Μπάιντεν υπέγραψε 162 εκτελεστικές διαταγές κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, σύμφωνα με το American Presidency Project.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι σαφές πόσες υπογράφηκαν με τη χρήση του Autopen, αν και δεν είναι ασυνήθιστο για τους προέδρους να ανακαλούν τις οδηγίες των προκατόχων τους.

Ο κ. Τραμπ έχει ήδη ανακαλέσει δεκάδες εκτελεστικές διαταγές του Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος ακύρωσε σχεδόν 70 εκτελεστικές διαταγές του Μπάιντεν λίγο μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου για τη δεύτερη θητεία του και άλλες 19 στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Ο κ. Τραμπ είχε προηγουμένως διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη χρήση του αυτόματου υπογραφέα από τον Λευκό Οίκο του Μπάιντεν για την υπογραφή προεδρικών εγγράφων, όπως χάριτες, ισχυριζόμενος ότι υπήρχε «συνωμοσία» για «κατάχρηση της εξουσίας των προεδρικών υπογραφών μέσω της χρήσης αυτόματου υπογραφέα για την απόκρυψη της γνωστικής παρακμής του Μπάιντεν».

Σε δήλωση του Ιουλίου, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του κ. Τραμπ «τίποτα περισσότερο από αντιπερισπασμό».

«Θα είμαι σαφής: εγώ έλαβα τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου. Εγώ έλαβα τις αποφάσεις σχετικά με τις χάρες, τις εκτελεστικές διαταγές, τη νομοθεσία και τις διακηρύξεις. Οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν το έκανα είναι γελοία και ψευδής», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν τον περασμένο μήνα μια έκθεση που επικρίνει τη χρήση του αυτόματου υπογραφέα από τον Μπάιντεν, αλλά δεν περιλάμβανε σαφή στοιχεία ότι οι βοηθοί του συνωμότησαν για να υπογράψουν νόμους ή άλλες οδηγίες χωρίς τη γνώση του.

Οι πρόεδροι χρησιμοποιούν από καιρό αυτόματο στυλό για να υπογράφουν έγγραφα. Το 2005, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους δήλωσε ότι ο πρόεδρος μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιεί αυτόματο στυλό για να υπογράφει νομοσχέδια.

Τον Μάρτιο, ο κ. Τραμπ παραδέχτηκε ότι έχει χρησιμοποιήσει και αυτός αυτόματο στυλό, αλλά «μόνο για πολύ ασήμαντα έγγραφα».