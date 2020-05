Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να επιβάλει κανονιστικές ρυθμίσεις ή να κλείσει εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια ημέρα αφού το Twitter επισήμανε ως «παραπλανητικές» δύο αναρτήσεις του και κάλεσε τους χρήστες να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών του.

Ο Τραμπ, χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο, επανέλαβε τις κατηγορίες του για πολιτική προκατάληψη αυτών των ιστότοπων και έγραψε στο Twitter: «Οι ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται πως οι Πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποσιωπούν πλήρως τις συντηρητικές φωνές. Θα επιβάλουμε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις ή θα τους κλείσουμε, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί αυτό».

«Καθαρίστε τη θέση σας, ΤΩΡΑ!!!!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

….happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!