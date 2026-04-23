Ο Τραμπ αποθεώνει την Ελλάδα: Φανταστική χώρα, μας έχει βοηθήσει πολύ – Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Με κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Breitbart.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο προς τους δημοσιογράφους χαρακτήρισε την Ελλάδα «φανταστική χώρα», τονίζοντας ότι «μας έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς γιατί κατανοεί τη σημασία». Παράλληλα είπε χαρακτηριστικά πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τρομερός τύπος.

Trump:



Greece has been very supportive; he is a terrific guy. pic.twitter.com/nS56gM1DG3 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του στο Breitbart αναφέρθηκε στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και τόνισε πως οι δύο χώρες δεν ήταν ποτέ πιο κοντά και πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να περιμένει μια θερμή υποδοχή στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε οι Έλληνες είναι πολύ γνωστοί για την φιλοξενία τους.

«Λοιπόν, σίγουρα μπορείτε να περιμένετε ότι θα περάσει καλά», δήλωσε ο Μητσοτάκης στο Breitbart News όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να περιμένει ο Τραμπ όταν έρθει να επισκεφθεί την Ελλάδα.

«Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω όμως συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που τον γνώριζαν από την πρώτη θητεία του. Ξέρετε λοιπόν ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταφέρει να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία –όπως σημείωσε– θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των Στενά του Ορμούζ.