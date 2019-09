Ο Τραμπ αρνήθηκε να άρει τις κυρώσεις για να συναντηθεί με τον Ροχανί

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αρνήθηκε αίτημα της Τεχεράνης να άρει τις κυρώσεις σε αντάλλαγμα για τη διεξαγωγή συνομιλιών,

διαψεύδοντας στην ουσία τον ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, ο οποίος πως υποστήριξε πως οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν να άρουν περιορισμούς ώστε να διευκολύνουν μια συνάντηση.

«Το Ιράν ήθελε να άρω τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σ’ αυτούς για να συναντηθούμε. Είπα, ασφαλώς, ΟΧΙ!», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019