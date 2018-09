Ο Τραμπ αυτοαποθεώνεται για τη Συρία και «κράζει» Τριντό και… Κίνα

Τι κι αν είναι πρόεδρος μιας υπερδύναμης; Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήξερε τι γίνεται στην Ιντλίμπ της Συρίας. Μια γυναίκα ήταν εκείνη που του… άνοιξε τα μάτια και τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποθεώνει τον εαυτό του. Δεν είναι fake news από κάποιο μέσο το οποίο συνήθως βρίζει. Είναι όσα είπε ο ίδιος. Χωρίς ίχνος ντροπής…

Στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 73η Σύνοδο του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Άνοιξε το… κουτάκι και είπε πολλά. Από το ότι δεν είχε ιδέα τι γίνεται στην Ιντλίμπ της Συρίας (σε μια χώρα όπου ενεργούν αμερικανικά στρατεύματα, που ο ίδιος έχει δώσει εντολή για επίθεση, όπου είναι σε εξέλιξη επταετής εμφύλιος) μέχρι την Κίνα και τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε στους δημοσιογράφος ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για την επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας – τελευταίο προπύργιο των ανταρτών. Κι ας βρίσκεται στο στόχαστρο επίθεσης των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και των συμμάχων της, Ρωσίας. Την έμαθε (την Ιντλίμπ) όταν μια γυναίκα σε προεκλογική του συγκέντρωση του… άνοιξε τα μάτια, πριν από περίπου έναν μήνα.

Τι κι αν ο ΟΗΕ έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τα περίπου τρία εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην περιοχή; Τι κι αν έχουν προειδοποιήσει πως σε περίπτωση που οι δυνάμεις του Άσαντ επιτεθούν υπάρχει κίνδυνος ανθρωπιστικής καταστροφής. Ο Τραμπ κοιμόταν τον… ύπνο του δικαίου. Μάλλον ο Αμερικανός πρόεδρος δεν… έμαθε και για τη συμφωνία Πούτιν – Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα για να μη γίνει η επίθεση από το συριακό καθεστώς. Ή μάλλον έμαθε αλλά κατά τη γνώμη του, ήταν εκείνος που σταμάτησε την επίθεση. Και γι’ αυτό αποθέωσε τον… εαυτό του!

Ο Τραμπ είπε ότι εκείνος (κι ένα tweet του) έπεισε τη Ρωσία, το Ιράν και τη Συρία να μην κάνουν την επίθεση. Ήταν 4 Σεπτεμβρίου όταν tweet-αρε καλώντας τις παραπάνω χώρες να μην κάνουν το «μοιραίο ανθρωπιστικό σφάλμα αν λάβουν μέρος σε αυτή την ενδεχόμενη ανθρώπινη τραγωδία».

«Η Συρία είναι σε χάος και εγώ ήμουν ο υπεύθυνος (σ.σ. που σταμάτησε την επίθεση!) και ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αναφερόμενος στο tweet του είπε πως με αυτό «είπα ‘μην το κάνετε’».

Το… επίμαχο tweet

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018