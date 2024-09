Ο Τραμπ έδωσε 100 δολάρια σε μητέρα τριών παιδιών για τα ψώνια της στο σούπερ μάρκετ: «Θα το κάνω και από τον Λευκό Οίκο»

Έναν νέο απίστευτο τρόπο για να προωθήσει την προεκλογική του εκστρατεία βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Πενσυλβάνια και έδωσε 100 δολάρια σε μία γυναίκα για να μειώσει τον λογαριασμό των προϊόντων της.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σε μια μαμά τριών παιδιών από την Πενσυλβάνια 100 δολάρια για τα ψώνια της στο σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του τη Δευτέρα (23.09.2024), ενώ υποσχέθηκε να μειώσει τις τιμές των προϊόντων εάν επανεκλεγεί στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας δείχνει τον Τραμπ να δίνει ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων στη γυναίκα καθώς κάμερες περιβάλλουν τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για την προεδρία.

«Ορίστε, θα πέσει λίγο», είπε καθώς έδωσε στη γυναίκα τα χρήματα. «Ο λογαριασμός μόλις έπεσε 100 δολάρια», πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ πολύ» του απάντησε η Αμερικανίδα μαμά που δέχτηκε το χρηματικό ποσό από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

WATCH: Trump helps Pennsylvania mother of 3 with grocery bill, internet calls him ‘Man of the People’



pic.twitter.com/4TXmFkHdGl