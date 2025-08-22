Ο Τραμπ καμαρώνει για τη φωτογραφία του με τον Πούτιν και δηλώνει: «Σε 2 εβδομάδες θα ξέρουμε πού βαδίζω»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

«Θα δω ποιός φταίει και τότε θα αποφασίσω», είπε χαρακτηριστικά.

Η φωτογραφία με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής (22/8/25) έβγαλε από το συρτάρι του γραφείου του μια φωτογραφία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο της Αλάσκας.

Μιλώντας για την πιθανότητα ο Πούτιν να επισκεφθεί τις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο Τραμπ είπε: «Μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συμβούν τις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Αλλά μου φάνηκε ωραία η φωτογραφία του».

Σε ερώτηση για τα ρωσικά πλήγματα σε αμερικανική επιχείρηση στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό».

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο», είπε.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα προτιμούσε να μην παρίσταται σε μια πιθανή συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι.