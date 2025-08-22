Συμβαίνει τώρα:
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοιάζει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι με «λάδι και ξίδι»: «Δεν θέλω να είμαι παρών σε συνάντησή τους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε με ειρωνεία τις παγωμένες σχέσεις των δύο ηγετών και άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει απαραίτητα την πρόθεση να παραστεί σε μια πιθανή σύνοδο
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φοράει ένα καπέλο με τη φράση «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα!» στην Ουάσινγκτον
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φοράει ένα καπέλο με τη φράση «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα!» στην Ουάσινγκτον / REUTERS / Jonathan Ernst
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με δόση ειρωνείας στην προοπτική μιας συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι: παρομοίασε τους δύο προέδρους με «λάδι και ξίδι», λέγοντας ότι «δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους».

«Θα δούμε αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορούν να συνεργαστούν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Αλλά είναι σαν το λάδι και το ξίδι: δεν τα βρίσκουν πολύ καλά. Θα δούμε. Και μετά θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί ή όχι. Θα προτιμούσα να το αποφύγω», πρόσθεσε.

Με αυτό τον τρόπο, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να υπογραμμίσει τη δυσκολία να οργανωθεί μια κατ’ ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, την ώρα που οι εικασίες για μια πιθανή σύνοδο πληθαίνουν.

 

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε δηλώσει στο αμερικανικό δίκτυο NBC ότι καμία «συνάντηση δεν προβλέπεται» ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

