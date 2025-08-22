Ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοιάζει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι με «λάδι και ξίδι»: «Δεν θέλω να είμαι παρών σε συνάντησή τους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με δόση ειρωνείας στην προοπτική μιας συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι: παρομοίασε τους δύο προέδρους με «λάδι και ξίδι», λέγοντας ότι «δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους».

«Θα δούμε αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορούν να συνεργαστούν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Αλλά είναι σαν το λάδι και το ξίδι: δεν τα βρίσκουν πολύ καλά. Θα δούμε. Και μετά θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί ή όχι. Θα προτιμούσα να το αποφύγω», πρόσθεσε.

Με αυτό τον τρόπο, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να υπογραμμίσει τη δυσκολία να οργανωθεί μια κατ’ ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, την ώρα που οι εικασίες για μια πιθανή σύνοδο πληθαίνουν.

.@POTUS: “We’re going to see if Putin and Zelensky will be working together… They don’t get along too well for obvious reasons, but we’ll see.” pic.twitter.com/gX3hCx9EDx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 22, 2025

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε δηλώσει στο αμερικανικό δίκτυο NBC ότι καμία «συνάντηση δεν προβλέπεται» ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.