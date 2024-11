Ο Τραμπ κάνει τον Jay Bhattacharya διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας: Εμπνευστής της Διακήρυξης Great Barrington για τον κορονοϊό και πολέμιος των lockdown

Συνεχίζει το σερί των αμφιλεγόμενων προτάσεων και τοποθετήσεων σε νευραλγικές θέσεις της κυβέρνησής του ο Ντόναλντ Τραμπ και η επιλογή του Jay Bhattacharya είναι η απόδειξη.

Μετά την επιλογή του αντεμβολιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι για το υπουργείο Υγείας, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετεί στην ηγεσία της κορυφαίας υπηρεσίας υγείας τον Jay Bhattacharya, έναν επικριτή των lockdown κατά τη διάρκεια της πανδημίας και υποστηρικτή της εξάπλωσης του κορονοϊού για να επέλθει η φυσική ανοσία.

Ο γιατρός και οικονομολόγος Jay Bhattacharya, με πτυχίο από το Στάνφορντ, είναι η επιλογή του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) των ΗΠΑ, της κορυφαίας υπηρεσίας υγείας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social, γράφοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα προτείνω τον Jay Bhattacharya, MD, PhD, για να υπηρετήσει ως Διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας. Ο Dr. Bhattacharya θα εργαστεί, σε συνεργασία με τον Robert F. Kennedy Jr., προκειμένου να διευθύνει την Ιατρική Έρευνα των ΗΠΑ και να κάνει σημαντικές ανακαλύψεις που θα βελτιώσουν την Υγεία και θα σώσουν ζωές».

Ο Bhattacharya συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Τραμπ για να ηγηθεί του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, το οποίο εποπτεύει το NIH και άλλους οργανισμούς υγείας, και εντυπωσίασε τον πρώην υποψήφιο για την προεδρία με τις ιδέες του να αναδιοργανώσει το NIH, το οποίο επιβλέπει τη βιοϊατρική έρευνα των ΗΠΑ.

Το NIH δίνει επίσης επιχορηγήσεις χρηματοδότησης σε εκατοντάδες χιλιάδες ερευνητές, επιβλέπει τις κλινικές δοκιμές στην πανεπιστημιούπολη του Maryland και υποστηρίζει μια ποικιλία προσπαθειών για την ανάπτυξη φαρμάκων και θεραπευτιών.

«Αισθάνομαι τιμή να με επιλέξει ο Πρόεδρος Τραμπ να είμαι ο επόμενος διευθυντής του NIH. Θα μεταρρυθμίσουμε τα αμερικανικά επιστημονικά ιδρύματα έτσι ώστε να είναι και πάλι άξια εμπιστοσύνης και θα αξιοποιήσουμε τους καρπούς της εξαιρετικής επιστήμης για να κάνουμε την Αμερική ξανά υγιή!», έγραψε ο ίδιος στο X (πρώην Twitter) μετά την ανακοίνωση από τον εκλεγμένο πρόεδρο.

I am honored and humbled by President @realDonaldTrump‘s nomination of me to be the next @NIH director. We will reform American scientific institutions so that they are worthy of trust again and will deploy the fruits of excellent science to make America healthy again! https://t.co/FrLmYznhfw