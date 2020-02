«Ο Ντόναλντ Τραμπ κλέβει στο γκολφ». «Το τείχος του Τραμπ έπεσε»: Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ χλεύασε τον άνδρα που ευελπιστεί να εκτοπίσει από τον Λευκό Οίκο με καταχωρήσεις του σε τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες που εμφανίστηκαν χθες Παρασκευή στο Λας Βέγκας, όπου βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο τελευταίο επεισόδιο του τσακωμού των δύο δισεκατομμυριούχων με ολοένα και περισσότερη μοχθηρία τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την λαϊκή ψήφο», έγραφε μια άλλη φωτιζόμενη διαφημιστική οθόνη, με αναφορά στις προεδρικές εκλογές του 2016, στις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κέρδισε το σώμα εκλεκτόρων, αλλά συγκέντρωσε λιγότερους ψήφους σε εθνικό επίπεδο από την αντίπαλό του Χίλαρι Κλίντον.

Δείτε τα… μηνύματα του Μπλούμπεργκ για τον Τραμπ

Trump had a rally in Phoenix this week. We made sure there was a nice gift waiting for him! 😍 pic.twitter.com/a8juK5ATIM — Team Bloomberg (@Mike2020) February 21, 2020

Bloomberg’s massive Vegas Strip ad campaign is impossible to miss pic.twitter.com/WZMub4bBfg — Marc Caputo (@MarcACaputo) February 21, 2020

This man would lose to Trump by double digits pic.twitter.com/oF7C0YcU7e — Bloomberg Debate Coach (@lib_crusher) February 21, 2020

Αυτές οι διαφημιστικές πινακίδες με τις αναγραφές σε κεφαλαία γράμματα εμφανίστηκαν στη διάσημη «Λωρίδα» του Λας Βέγκας, μια λεωφόρος γεμάτη με καζίνο και ξενοδοχεία, ένα εκ των οποίων ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο ο ένοικος του Λευκού Οίκου διέμενε χθες.

“Κόλαση” μεταξύ Τραμπ και Μπλούμπεργκ

Οι δύο Νεοϋορκέζοι, στα 70 τους, πολλαπλασιάσουν τις ανταλλαγές αστεϊσμών, από τότε που ότι ο πλουσιότερος από τους δύο, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, μπήκε στην κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ, που έχει δώσει στον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης το παρατσούκλι «Μίνι Μάικ», λόγω του μικρού ύψους του (1.70μ), κορόιδεψε την εμφάνιση του Μπλούμπεργκ στο ντιμπέιτ των υποψηφίων των Δημοκρατικών, χαρακτηρίζοντας αυτήν «την χειρότερη στην ιστορία!»

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ένας από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής 409 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά του να κερδίσει το χρίσμα και να τεθεί αντιμέτωπος του Ντόναλντ Τραμπ, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να δίνεται σε τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Τα… κουκιά για Μπλούμπεργκ και Τραμπ

Ενώ η Νεβάδα θα ψηφίσει σήμερα για τις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών, οι διαφημιστικές πινακίδες του Μπλούμπεργκ στο Λας Βέγκας, σχεδόν κάτω από τα πολύχρωμα παράθυρα του ξενοδοχείου Τραμπ, έλαβαν μικτές αντιδράσεις.

«Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι μπορεί να αγοράσει την προεδρία», δήλωσε ο Γκάρι Φρινζ, διευθυντής μιας εταιρείας μεταφορών που ήρθε στο Λας Βέγκας από το Ντέλαγουερ για ένα συνέδριο.

«Δεν μου αρέσει αυτό που κάνει ο Μπλούμπεργκ, αλλά ο Τραμπ το ξεκίνησε» δήλωσε η σύζυγός του Φρινζ, Κιμ Κόριγκαν.