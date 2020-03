Ο Ντόναλντ Τραμπ όπως και άλλοι συνάδελφοί του ηγέτες, βλέπε Μπόρις Τζόνσον, δεν αντιμετωπίζουν με την σοβαρότητα και τα μέτρα που θα έπρεπε τον κορονοϊό. Αυτό το αποδεικνύουν καθημερινά.

Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media είναι αυτή. Σε αυτή, απεικονίζεται ο Τραμπ και άλλα 15 άτομα που αποτελούν την ομάδα κρούσης κατά του κορονοϊού ανακοινώνουν στον αμερικανικό λαό ότι συστήνεται να μην γίνονται δημόσιες συγκεντρώσεις με πάνω από 10 άτομα…

White House #coronavirus task force recommends avoiding social gatherings of more than 10 people https://t.co/DH4gr7jHsh pic.twitter.com/YDuIsg1CDh