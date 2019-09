Ο Τραμπ παίρνει τ’ όπλο του! «Κανέναν δεν κυνήγησαν όπως εμένα»

Η απόφαση των Δημοκρατικών να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την παραπομπή και την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ. Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ μπήκε στο κλειστό κλαμπ εκείνων που κινδύνευσαν με καθαίρεση. Ο ένας (Νίξον) παραιτήθηκε. Οι άλλοι δυο (Τζόνσον και Κλίντον) αθωώθηκαν.

Αν και όλα δείχνουν ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού για να καθαιρεθεί χρειάζονται οι ψήφοι από τα 2/3 των μελών της Γερουσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζει την αντεπίθεσή του.

Όχι μόνο μέσα από τις αναρτήσεις του στο twitter. Αυτό είναι το λιγότερο. Και ενώ οι άνθρωποι του προέδρου ετοιμάζονται για τον πόλεμο που έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά, ο «πλανητάρχης» με νέα ανάρτηση στο twitter παραπονιέται πως οι αντίπαλοί του του συμπεριφέρονται όπως κανείς δεν έχει φερθεί ποτέ άλλοτε σε έναν πρόεδρο της χώρας. Και αυτό, λέει, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε κανέναν.

«Δεν υπήρξε άλλος πρόεδρος στην Ιστορία της χώρας μας που θα του φέρθηκαν τόσο άσχημα όσο σε εμένα. Οι Δημοκρατικοί έχουν «παγώσει» από το μίσος και το φόβο. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό ποτέ ξανά σε κανέναν άλλο πρόεδρο» έγραψε ο Τραμπ και «έκλεισε» το tweet του με την… αγαπημένη του φράση: «κυνήγι μαγισσών».

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019