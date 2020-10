Ο Τραμπ tweet-αρει μέσα από το νοσοκομείο: «Πάω καλά, νομίζω»

Μέσα από το νοσοκομείο Γουόλτερ Ρίντ, όπου εισήχθη εσπευσμένα πριν από μερικές ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να ενημερώσει τους Αμερικανούς για την κατάσταση της υγείας του. Και το έκανε με ένα tweet, φυσικά.

«Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες αφού αποφασίστηκε πως το καλύτερο θα ήταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ουάσινγκτον, καθώς ο κορονοϊός του έχει προκαλέσει πυρετό και κόπωση.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!