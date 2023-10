Την… πόρτα της εξόδου από τον Λευκό Οίκο είδε ο σκύλος του Τζο Μπάιντεν Κομάντερ αφού αποδείχθηκε αρκετά ζωωρός.

Ο Κομάντερ ένας ποιμενικός δύο ετών που είχε ο Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, είχε επιτεθεί 10 φορές σε μέλη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κομάντερ δάγκωσε μία γυναίκα αξιωματικό τόσο πολύ που την μετέφεραν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Την είδηση ότι ο Κομάντερ δεν είναι πια στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος της Τζιλ Μπάιντεν.

President Joe Biden’s dog, Commander, is “not presently on the White House campus” following a series of biting incidents involving White House staff and U.S. Secret Service officers, a spokesperson for first lady Jill Biden said late Wednesday. https://t.co/V3JRdPJEB3