Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε χάρη στις γαλοπούλες Πιτς και Μπλόσομ ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών

Η Πιτς 19 κιλών και η Μπλόσομ 18 κιλών, είναι και επίσημα οι πιο τυχερές γαλοπούλες του κόσμου μιας και πήραν χάρη από τον Τζο Μπάιντεν και δεν θα καταλήξουν στο εορταστικό τραπέζι την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τηρώντας την παράδοση των ΗΠΑ, έδωσε χάρη στις 2 γαλοπούλες σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη αυτής της εορταστικής περιόδου στην Ουάσινγκτον που είναι και η τελευταία επί της προεδρίας του.

Τα ονόματα των 2 ζώων παραπέμπουν στο άνθος ροδακινιάς (Peach Blossom), σύμβολο του Ντέλαγουερ, της πολιτείας που εκπροσώπησε ο Τζο Μπάιντεν ως γερουσιαστής επί 36 χρόνια.

Η Πιτς που ζυγίζει 19 κιλά έχει «όνειρo» να δει το Βόρειο Σέλας, ενώ η Μπλόσομ που ζυγίζει 18 κιλά της αρέσει να παρακολουθεί πυγμαχία, είπε αστειευόμενος ο Τζο Μπάιντεν κατά την παρουσίαση των γαλοπούλων.

Join me as I pardon the National Thanksgiving Turkey in a ceremony on the South Lawn. https://t.co/Ca54auHIgX