Ο Τζο Μπάιντεν με αέρα νικητή – «Σκοπεύω να κερδίσω αυτές τις εκλογές»

Αν και η εμφάνισή του στο ντιμπέιτ που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν κάπως καταστροφικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα (28.06.2024) με αυτοπεποίθηση ότι σκοπεύει να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Σκοπεύω να κερδίσω αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

«Δεν μιλάω τόσο εύκολα όσο άλλοτε, δεν μιλάω με την ίδια ευχέρεια όσο πριν, δεν συζητάω το ίδιο καλά όσο παλαιότερα», παραδέχτηκε ο Μπάιντεν, την επομένη της ανεπαρκούς εμφάνισής του απέναντι στον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του.

«Σας δίνω τον λόγο μου, του Μπάιντεν», είπε με σθένος.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.



I might not debate as well as I used to.



But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P