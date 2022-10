Αντιμέτωπος με τις συνέπειες ακόμη μιας γκάφας βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς σε ομιλία του ανέφερε πως ο γιος του, Μπο, πέθανε στον Ιράκ… Όμως, ο Μπο Μπάιντεν πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου σε νοσοκομείο του Μέριλαντ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε στο Κολοράντο όπου κλήθηκε να μιλήσει στο στρατόπεδο Χαλ. Εκεί αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που έπαιξε το στρατόπεδο, στην εκπαίδευση των στρατιωτών που συμμετείχαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την ομιλία του περιέγραψε την ιστορία και τον άθλο των στρατιωτών και στη συνέχεια είπε: «Απλά φανταστείτε. Το λέω ειλικρινά. Το λέω αυτό ως πατέρας ενός ανθρώπου που έλαβε το Χάλκινο Αστέρι, το Μετάλλιο Διακεκριμένης Υπηρεσίας και που έχασε τη ζωή του στο Ιράκ».

Ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Μπο, υπηρέτησε στο Ιράκ για ένα χρόνο (2008 – 2009). Ωστόσο, πέθανε έξι χρόνια μετά από καρκίνο του εγκεφάλου σε ναυτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Joe Biden falsely claims his late son Beau "lost his life in Iraq."



Beau died of brain cancer. pic.twitter.com/gEfXZOdiys