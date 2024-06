Ο Τζο Μπάιντεν στέκεται «παγωμένος» για 20 δευτερόλεπτα και προκαλεί ανησυχία

Ο Τζο Μπάιντεν στέκεται «παγωμένος» για πάνω από 20 δευτερόλεπτα ενώ γύρω του όλοι χορεύουν προκαλώντας νέα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τον 81χρονο Τζο Μπάιντεν να στέκεται εντελώς ακίνητος για μερικά δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της τελετής για το Juneteenth, την ημέρα για την κατάργηση της δουλείας, στον περίβολο του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν φαίνεται ξαφνικά να «παγώνει» στη θέση του και να στέκεται εντελώς ακίνητος.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι γύρω του, μεταξύ των οποίων η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, χορεύουν ενώ ακούγεται μουσική.

Τότε ο αδερφός του δολοφονημένου Τζορτζ Φλόιντ, που στεκόταν δίπλα στον Τζο Μπάιντεν, φαίνεται να παρατηρεί το «πάγωμα» και να βάζει το χέρι του γύρω από τον ώμο του Αμερικανού προέδρου.

🔥🚨DEVELOPING: Joe Biden and Kamala Harris are enjoying their day surrounded singing and dancing with Black people. It’s rare to see Joe Biden move like this, he must of had an absolute blast. pic.twitter.com/hhdw1aXNqL — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 11, 2024

Ο αμερικανός πρόεδρος εκφώνησε μια ομιλία, όπου φαινόταν λες και είχε χάσει τα λόγια του και ακούστηκαν κάποιες μπερδεμένες λέξεις που κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει.

BIDEN JUST NOW: “She no long! She new sllunasuhhijuhnide our freedom can never be secured.”



I give this guy a month. It’s over. pic.twitter.com/8OYhzov7KS — Nick Sortor (@nicksortor) June 11, 2024



Σε ηλικία 81 ετών, ο Μπάιντεν απασχολεί συχνά τον Τύπο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και μάλιστα την ώρα που ο ίδιος επιδιώκει να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

President Biden appeared to freeze during Juneteenth celebrations at the White House, and began slurring his words when speaking to the crowdhttps://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/vBAWTQ9IdV — Sky News (@SkyNews) June 11, 2024

Το νέο περιστατικό συνέβη λίγες μέρες μετά την αποκαλυπτική έρευνα της εφημερίδας Wall Street Journal, που αφού συνομίλησε με μεγάλο αριθμό ανθρώπων, τόσο από το περιβάλλον του προέδρου όσο και από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, παρουσίασε όλες τις γκάφες, τα σαρδάμ και τα ύποπτα περιστατικά στα οποία έχει εμπλακεί ο πρόεδρος και παραπέμπουν σε κλονισμένη υγεία.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η μνήμη του είναι «καλή».

Πληροφορίες από Skynews