Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη απόψε τους πιλότους που κατέρριψαν «επιτυχώς» το κινεζικό μπαλόνι το οποίο πετούσε εδώ και πολλές ημέρες στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

«Διέταξα την Τετάρτη το Πεντάγωνο να το καταρρίψει το συντομότερο δυνατόν και θ έλω να συγχαρώ τους πιλότους που το έκαναν» είπε στους δημοσιογράφους ο Τζο Μπάιντεν για την κατάρριψη του κινέζικου μπαλονιού.

Το υπουργείο Άμυνας χρειάστηκε να περιμένει μέχρι σήμερα ώστε να βρεθεί το μπαλόνι σε ασφαλές σημείο για να προχωρήσει στην επιχείρηση αυτή.

Σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Πενταγώνου, το μπαλόνι καταρρίφθηκε σε απόσταση περίπου έξι ναυτικών μιλίων από τα παράλια των ΗΠΑ. Χτυπήθηκε από έναν πύραυλο AIM-9X που εκτοξεύτηκε από μαχητικό F-22 και δεν υπήρξαν παράπλευρες ζημιές ή κίνδυνος για τους πολίτες, πρόσθεσε.

Το μπαλόνι μπήκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ στις 28 Ιανουαρίου, πέρασε στον εναέριο χώρο του Καναδά στις 30 του μηνός και την επομένη ξαναμπήκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός θα επιδιώξει να ανασύρει το ωφέλιμο φορτίο του μπαλονιού. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, τα συντρίμμια του είναι σκορπισμένα σε μια έκταση επτά μιλίων.

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs