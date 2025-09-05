Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε επέμβαση για τον καρκίνο του δέρματος

Ο 82χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τύπου Mohs για την αφαίρεση καρκινικών βλαβών στο δέρμα, λίγους μήνες μετά τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη, μεταδίδει το CNN
Ο Τζο Μπάιντεν
Ο Τζο Μπάιντεν / REUTERS / Ken Cedeno

Νέος συναγερμός για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: σύμφωνα με εκπρόσωπο που επικαλέστηκε το CNN την Πέμπτη (04.09.2025), ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποβλήθηκε πρόσφατα σε δερματολογική επέμβαση γνωστή ως χειρουργική Mohs, μια τεχνική κατά την οποία αφαιρούνται στρώμα προς στρώμα οι προσβεβλημένοι ιστοί έως ότου εξαλειφθούν πλήρως τα καρκινικά κύτταρα. Η ανακοίνωση ήρθε τη στιγμή που κυκλοφόρησε διαδικτυακά βίντεο στο οποίο ο Μπάιντεν εμφανίζεται με εμφανή ουλή στο μέτωπο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ήδη αποκαλύψει το 2023, όταν ο Μπάιντεν ήταν ακόμη πρόεδρος, ότι μια βλάβη που αφαιρέθηκε από το στήθος του είχε ταυτοποιηθεί ως βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, η πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος. Τότε, ο προσωπικός του γιατρός, δρ Κέβιν Ο’Κόνορ, είχε διαβεβαιώσει πως «όλοι οι καρκινικοί ιστοί αφαιρέθηκαν με επιτυχία» και ότι ο Μπάιντεν θα παρέμενε υπό τακτική δερματολογική παρακολούθηση.

Τον περασμένο Μάιο, ο Τζο Μπάιντεν είχε επίσης διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, με μετάσταση στα οστά. Μιλώντας στο CNN, είχε παραδεχτεί ότι ακολουθεί θεραπεία με χάπια και εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Η εκτίμηση είναι ότι θα μπορέσουμε να το νικήσουμε. Τα οστά μου είναι δυνατά, δεν έχει εισχωρήσει σε όργανα. Οπότε νιώθω καλά».

 

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα εξελίσσεται συνήθως αργά και είναι ιάσιμο, όμως η πολλαπλότητα των διαγνώσεων υπογραμμίζει την ευαλωτότητα του πρώην προέδρου, ο οποίος συνεχίζει τις θεραπείες του ενώ εξακολουθεί να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις.

