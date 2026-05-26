Ο Τζόναθαν Άντικ παραιτείται από αντιπρόεδρος της Mango: «Αγαπώ βαθιά την οικογένειά μου και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τον πατέρα μου»

Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της γνωστής εταιρείας μόδας, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του στη δικαστική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του.

Ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango συνελήφθη στις 19 Μαΐου κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει δικαστήριο της πόλης Μαρτορέλ στην Ισπανία για να διαλευκάνει τις συνθήκες θανάτου του Ισάκ Άντικ, ιδρυτή της Mango. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε την Τρίτη (26.05.2026) προς το προσωπικό της εταιρείας, ο Τζόναθαν Άντικ γνωστοποίησε ότι διατηρεί τις ευθύνες του σε «οικογενειακά, επιχειρηματικά και κοινωνικά πρότζεκτ», ωστόσο αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του στη Mango ώστε να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση της αθωότητάς του.

Παράλληλα, αναφέρεται επίσης στη σχέση του με τον πατέρα του, την οποία ο δικαστής στο Μαρτορέλ χρησιμοποιεί ως φερόμενο ενοχοποιητικό στοιχείο. «Θέλω να εκφράσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, ότι πάντα αγαπούσα και συνεχίζω να αγαπώ βαθιά την οικογένειά μου και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, τον πατέρα μου», τονίζει.

«Μοιραστήκαμε μαζί πολλές ευτυχισμένες, αγαπημένες και αγαπημένες στιγμές. Όπως συμβαίνει σε τόσες πολλές οικογένειες, περάσαμε επίσης δύσκολες και περίπλοκες στιγμές, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλη προσπάθεια, γενναιοδωρία και υποστήριξη. Η αγάπη, ο σεβασμός και ο δεσμός που πάντα νιώθαμε είναι μέρος του DNA της οικογένειάς μας, όπως μπορούν να βεβαιώσουν όσοι μας γνωρίζουν καλά», καταλήγει.

Ο ιδρυτής της Mango Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν έπεσε από γκρεμό στην ορεινή περιοχή του Μοντσεράτ, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην οποία ήταν μαζί του μόνο ο γιος του.