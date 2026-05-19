Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του

Σοκ έχει προκληθεί στην διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, μετά τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ στην Ισπανία, για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της εταιρείας Mango, σήμερα Τρίτη (19.05.2026), με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, στην Ισπανία, αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, θεωρώντας τον ύποπτο για εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, ο γιος που είχε αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας ρούχων αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι: πρέπει να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και δεν μπορεί να φύγει από την Ισπανία. Οι δικηγόροι του έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την πληρωμή της εγγύησης ώστε να μην περάσει ούτε ένα βράδυ στη φυλακή.

Ο Τζόναθαν συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του, μετά από μήνες φημών για το αν θα καλούνταν απλώς να καταθέσει ή αν θα τον συλλάμβαναν. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης και να δώσει κατάθεση ως ύποπτος.

Η οικογένεια Άντικ υποστηρίζει πως συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και δηλώνει βέβαιη για την αθωότητά του. Όπως ανέφεραν εκπρόσωποί της, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εμπλέκεται στον θάνατο του πατέρα του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais, οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να τον θεωρούν ύποπτο από τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις που είχε δώσει ως μάρτυρας. Μάλιστα, όταν έφευγε από τα κεντρικά γραφεία της Mango, οι αστυνομικοί του ζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο και εκείνος το παρέδωσε χωρίς αντίρρηση.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε σε ηλικία 71 ετών κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Μοντσεράτ, όπου βρισκόταν μόνο με τον μεγαλύτερο γιο του. Ο επιχειρηματίας έπεσε από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων. Αρχικά οι Αρχές αντιμετώπισαν τον θάνατο ως δυστύχημα, όμως οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν οδήγησαν σε νέα έρευνα.

Οι έρευνες έδειξαν επίσης ότι η σχέση πατέρα και γιου περνούσε συχνά κρίσεις, κυρίως λόγω της διοίκησης της Mango. Ο Ισάκ Άντικ είχε παραδώσει τη διοίκηση της εταιρείας στον γιο του το 2014, αλλά επέστρεψε έναν χρόνο αργότερα για να αναλάβει ξανά τον έλεγχο, κάτι που επηρέασε αρνητικά τη σχέση τους.

Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία ξέσπασε και διαμάχη για την τεράστια περιουσία του. Στη διαθήκη του, που είχε υπογράψει το 2023, προέβλεπε ίση μοιρασιά της περιουσίας στα τρία παιδιά του, ενώ άφηνε και συγκεκριμένα ποσά σε άλλα πρόσωπα. Στη σύντροφό του είχε αφήσει πέντε εκατομμύρια ευρώ, όμως εκείνη ζήτησε πολύ περισσότερα, περίπου 70 εκατομμύρια. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησαν σε αποζημίωση περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ.