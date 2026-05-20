Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ πήγε για πεζοπορία με τον πατέρα του αφού έμαθε ότι θα άλλαζε τη διαθήκη του – Τι προβληματίζει τις Αρχές

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango Ισάκ Άντικ, τον Δεκέμβριο του 2024, και τη σύλληψη του γιου του Τζόναθαν, με τις Αρχές στην Ισπανία να «βλέπουν» ανθρωποκτονία πίσω από τη διαθήκη.

Σε ένα οικογενειακό δράμα που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό θρίλερ, ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της αλυσίδας μόδας Mango Ισάκ Άντικ συνελήφθη από την αστυνομία της Ισπανίας, καθώς θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, αφού φέρεται να έμαθε ότι εκείνος σχεδίαζε να αλλάξει τη διαθήκη του.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (19.05.2026) στο σπίτι του και οδηγήθηκε για ανάκριση σε αστυνομικό τμήμα βορειοδυτικά της Βαρκελώνης. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση – μαμούθ 1.000.000 ευρώ και συμφώνησε να εμφανίζεται ενώπιον δικαστή μία φορά την εβδομάδα, παρέδωσε το διαβατήριό του και απαγορεύεται να φύγει από την περιοχή.

Η τεράστια εγγύηση θεωρείται από νομικούς κύκλους ένδειξη ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με εξαιρετική σοβαρότητα και εκτιμούν πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις εις βάρος του, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί επίσημη κατηγορία.

Ο μυστηριώδης θάνατος του ιδρυτή της Mango, η διαθήκη και το πιθανό οικονομικό κίνητρο

Ο θάνατος του ιδρυτής της φίρμας ρούχων Mango Ισάκ Άντικ είχε συγκλονίσει την Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2024. Ο επιχειρηματίας σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαράδρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα βουνά του Μοντσεράτ. Μαζί του βρισκόταν μόνο ο γιος του Τζόναθαν, με τον οποίο είχε βγει για πεζοπορία.

Για μήνες οι Αρχές αντιμετώπιζαν την υπόθεση ως δυστύχημα. Ωστόσο, η έρευνα πήρε δραματική τροπή όταν δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση κατέληξε ότι υπάρχουν «επαρκείς ενδείξεις» για να θεωρηθεί ο Τζόναθαν ποινικά υπεύθυνος για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με το 17σέλιδο δικαστικό πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε, ο θάνατος του Ισάκ Άντικ «ενδέχεται να μην ήταν ατύχημα», αλλά να υπήρξε «ενεργή και προμελετημένη εμπλοκή» του γιου του.

Κεντρικό σημείο της έρευνας είναι η πληροφορία ότι ο Ισάκ Άντικ σχεδίαζε να αλλάξει τη διαθήκη του μέσα στο 2024.

Όπως αναφέρει το δικαστικό έγγραφο, ο επιχειρηματίας σκόπευε να δημιουργήσει ίδρυμα για τη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη, γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο διανομής της περιουσίας του.

Οι δικαστικές Αρχές θεωρούν ότι ο Τζόναθαν πληροφορήθηκε την πρόθεση αυτή στα μέσα του 2024 και στη συνέχεια επιχείρησε να βελτιώσει τη σχέση του με τον πατέρα του – με τον οποίο ήταν σε κόντρα. Σύμφωνα με την έρευνα και όπως αναφέρει η Wall Street Journal, εκείνος πρότεινε και την πεζοπορία στο βουνό Μοντσεράτ στην Καταλονία, με στόχο να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους.

Το πόρισμα κάνει λόγο για τεταμένη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου, πιθανό οικονομικό κίνητρο, αλλά και αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική έκθεση φέρεται να αποκλείει σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο ο Ισάκ Άντικ να γλίστρησε ή να παραπάτησε τυχαία.

Ο Τζόναθαν δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

Ο επικεφαλής της νομικής του ομάδας χαρακτήρισε τις υποψίες περί ανθρωποκτονίας «αβάσιμες» και έκανε λόγο για «στιγματισμό ενός αθώου ανθρώπου».

Σε ανακοίνωσή της και η οικογένεια Άντικ δήλωσε ότι ο Τζόναθαν είναι αθώος.

Πλέον, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας, η υπεράσπιση μπορεί να ζητήσει νέες διαδικασίες, να καλέσει μάρτυρες ή να αμφισβητήσει τα συμπεράσματα των Αρχών.

Αν τελικά απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ο Τζόναθαν θα πάει σε δίκη.

Η αυτοκρατορία της Mango και η οικογενειακή περιουσία

Η υπόθεση έχει στρέψει τα φώτα σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ισπανίας και στην αυτοκρατορία fast fashion που δημιούργησε ο Ισάκ Άντικ.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανερχόταν σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια τη στιγμή του θανάτου του.

Ο επιχειρηματίας ίδρυσε τη Mango το 1984, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα στη Βαρκελώνη, και κατάφερε να τη μετατρέψει σε διεθνή κολοσσό με χιλιάδες καταστήματα και δισεκατομμύρια σε ετήσιες πωλήσεις.

Μετά τον θάνατό του, ο Τζόναθαν ανέλαβε πρόεδρος της οικογενειακής εταιρείας, την οποία κληρονόμησε μαζί με τις δύο αδελφές του.

Η Mango συνεχίζει να αναπτύσσεται οικονομικά ακόμη και μετά τον θάνατο του ιδρυτή της. Το 2025 κατέγραψε αύξηση 11% στα καθαρά κέρδη, τα οποία έφτασαν τα 242 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 13%, στα 3,7 δισ. ευρώ.

Ο Ισάκ Άντικ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1953 και μετακόμισε στη Βαρκελώνη σε ηλικία 14 ετών.

Από έφηβος πουλούσε χειροποίητα μπλουζάκια εισαγμένα από την Τουρκία και λίγα χρόνια αργότερα δημιούργησε τη Mango, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands μόδας στην Ευρώπη.