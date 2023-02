Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει ούτε καν να ακούει το όνομα του πρίγκιπα Χάρι και μάλιστα το έδειξε αυτό με εμφατικό τρόπο σήμερα (8.2.2023) στο Λονδίνο όταν φάνηκε ενοχλημένος από ατάκα ενός πολίτη που του φώναζε να φέρει πίσω τον γιο του.

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε επίσημη επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, προκειμένου να εγκαινιάσει ένα νέο κέντρο μάθησης. Ανάμεσα στον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν και κάποιος… οπαδός του πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με την Daily Mail o… φαν του Δούκα του Σάσεξ φώναξε στον βασιλιά Κάρολο την ώρα που περνoύσε από μπροστά του: «Σας παρακαλώ, φέρτε πίσω τον Χάρι!».

Στην αρχή, ο βασιλιάς Κάρολος δεν άκουσε τι του είπε ακριβώς το μέλος του κοινού. Τ’ αυτί του κάτι πήρε βέβαια και ζήτησε διευκρινίσεις από έναν από τους ανθρώπους της συνοδείας του.

Το μέλος της συνοδείας του, του είπε: «Ο Χάρι, ο γιος σας».

