Ο βασιλιάς Κάρολος σήμερα (14.11.2022) γίνεται 74 χρόνων και αυτά είναι τα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει ως μονάρχης της Βρετανίας. Και είναι και τα πρώτα γενέθλια, που καλείται να γιορτάσει χωρίς την πολυαγαπημένη του μητέρα, την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

Έχουν περάσει λιγότερο από δύο μήνες που ο Κάρολος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Βρετανίας, μετά τον θάνατο της μητέρας του, και, σύμφωνα με το BBC, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να προχωρήσει το Μπάκιγχαμ σε οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορά τους επικείμενους εορτασμούς για τα 74α γενέθλια του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενδεχομένως ο βασιλιάς Κάρολος να τα γιορτάσει το καλοκαίρι.

Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια ως μονάρχης ιδιωτικά, σε οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Δεν έχουν προγραμματιστεί επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις και δημόσιες εμφανίσεις και τα γενέθλια του μονάρχη της Βρετανίας θα τιμηθούν μόνο με κάποιους κανονιοβολισμούς στο Λονδίνο. Επίσης, η μπάντα της βασιλικής φρουράς θα παιανίσει το Happy Birthday κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς στο Μπάκινγχαμ το μεσημέρι της Δευτέρας (14.11.2022).

Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας δημοσίευσε μια φωτογραφία – πορτρέτο του βασιλιά, με ευχές για «χρόνια πολλά και χαρούμενα γενέθλια».

Στα social media ευχήθηκαν φυσικά και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ αυτών ο Γουίλιαμ και η Κέιτ.

Wishing a very happy birthday to His Majesty The King! pic.twitter.com/Kg3L70Ivn5