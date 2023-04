Ήταν δεδομένο πως η Καμίλα, από ένα σημείο και μετά, να είχε μόνο τον τίτλο της βασίλισσας και ότι της «βασιλικής συζύγου (Queen consort)». Η πρώτη αναφορά στον τίτλο της είναι στην πρόσκληση για τη στέψη του βασιλιά Κάρολου.

Η επιθυμία της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν, μετά το θάνατό της, η Καμίλα να ονομάζεται «βασιλική σύζυγος». Η επιθυμία του (βασιλιά πια) Κάρολου ήταν η σύζυγός του να αποκαλείται βασίλισσα. Σκέτο. Και έτσι θα γίνει.

Η πρώτη φορά που η Καμίλα αναφέρθηκε ως βασίλισσα χωρίς το… σύζυγος ήταν στην πρόσκληση για τη στέψη του νέου βασιλιά της Βρετανίας, στις 6 Μαΐου.

Ο τίτλος «βασιλική σύζυγος» ήταν προσωρινός και μάλλον όλοι το ήξεραν αυτό. Ανώτερος βασιλικός σύμβουλος εξήγησε στη Daily Mail ότι τους πρώτους μήνες μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, η αναφορά στην Καμίλα θα ήταν με τον τίτλο «βασιλική σύζυγος» για να μην… υπάρχουν παρανοήσεις.

«Η στέψη είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το “βασίλισσα Καμίλα” ως επίσημη ιδιότητα. Όλες οι προηγούμενες βασιλικές σύζυγοι ήταν γνωστές ως βασίλισσα συν το μικρό τους όνομα», τόνισε.

«Η στέψη των μεγαλειοτήτων τους, Βασιλέως Καρόλου Γ’ και Βασιλίσσης Καμίλα» γράφει η πρόσκληση για την τελετή της 6ης Μαΐου στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

The official invitation for the Coronation of The King and The Queen Consort has been revealed.



Designed by Andrew Jamieson, the invitation features the Green Man, an ancient figure from British folklore, symbolic of spring and rebirth, to celebrate the new reign.



1/7 pic.twitter.com/MpajIk0SQw