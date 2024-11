Ο Βίκτορ Όρμπαν γιόρτασε τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ με βότκα

Ο Βίκτορ Όρμπαν γιόρτασε τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας άνοιξε μπουκάλι με βότκα.

Κρατώντας την υπόσχεσή του ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αλλά αντί για σαμπάνιες, όπως είχε πει προεκλογικά, γιόρτασε τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ με βότκα, επειδή, όπως ανέφερε, έχει διαφορετικές παραδόσεις.

Είμαι πάντα υπερήφανος να παλεύω μαζί με εκείνους που προσπαθούν να εκπροσωπήσουν τον λαό εναντίον της ελίτ, ανέφερε ο ακροδεξιός Ούγγρος πολιτικός.

«Ήθελαν να τον βάλουν φυλακή, να προχωρήσουν στην κατάσχεση της περιουσίας του, να τον σκοτώσουν και τώρα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Είμαι πάντα υπερήφανος να παλεύω μαζί με εκείνους που προσπαθούν να εκπροσωπήσουν τον λαό εναντίον της ελίτ. Αυτό είναι δημοκρατία και αυτό συνέβη», ανέφερε ο Βίκτορ Όρμπαν.

Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future!