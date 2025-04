Έρικ Τραμπ: Η χώρα που θα διαπραγματευτεί με τον πατέρα μου θα κερδίσει

Δωρεάν συμβουλές μοιράζει ο Έρικ Τραμπ, ο γιος του πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, στις χώρες που ταλανίζονται από τους δασμούς που επέβαλλε ο πατέρας του.

Το δασμολογικό καθεστώς που ανακοίνωσε χθες (02.04.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, που ονομάστηκε «Ημέρα Απελευθέρωσης», οδήγησε χρηματιστήρια και το δολάριο σε πτώση – και εδώ είναι που επενέβη ο Έρικ Τραμπ.

Ξένοι σύμμαχοι και επιχειρηματικοί ηγέτες αντέδρασαν στη σαρωτική αλλαγή πολιτικής, δημοσιεύοντας δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media με απειλές για αντίποινα μετά την ανακοίνωση του Ρεπουμπλικάνου.

Οι χρηματαγορές επίσης αντιδρούν με πανικό στους αυξημένους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

«Δεν θα ήθελα να είμαι η τελευταία χώρα που θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία με τον @realDonaldTrump», έγραψε σήμερα στο X το τρίτο παιδί και ο δεύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ προσθέτοντας: «Ο πρώτος που θα διαπραγματευτεί θα κερδίσει – ο τελευταίος θα χάσει απολύτως. Έχω δει αυτή την ταινία σε όλη μου τη ζωή…».

I wouldn’t want to be the last country that tries to negotiate a trade deal with @realDonaldTrump. The first to negotiate will win – the last will absolutely lose. I have seen this movie my entire life…