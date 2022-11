Συγκίνηση, χαρά, υπερηφάνεια. Στην απελευθερωμένη Χερσώνα, οι πανηγυρισμοί για την υποχώρηση της Ρωσίας δεν έχουν σταματήσει. Και σήμερα (14.11.2022), όταν την πόλη επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι πολίτες τον υποδέχτηκαν με δάκρυα χαράς.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Χερσώνα και να ανασυνταχθεί στην άλλη πλευρά του Δνείπερου. Αιτία ήταν η αντεπίθεση των δυνάμεων της Ουκρανίας και η απελευθέρωση της πόλης ύστερα από μήνες κατοχής έγινε δεκτή με δάκρυα.

«Προχωράμε. Είμαστε έτοιμοι για την ειρήνη, ειρήνη για ολόκληρη τη χώρα μας», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους στρατιώτες μπροστά από το κτίριο της διοίκησης στην κεντρική πλατεία της Χερσώνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους για τη στήριξή τους στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και είπε ότι η αποστολή από τις ΗΠΑ αμερικανικών συστημάτων εκτοξευτήρων πολλαπλών ρουκετών HIMARS έχει κάνει μεγάλη διαφορά για το Κίεβο.

Γονείς με παιδιά, κάποιοι σπρώχνοντας παιδικά καρότσια, ήταν επίσης συγκεντρωμένοι στην κεντρική πλατεία. Κάποιοι κουνούσαν ουκρανικές σημαίες και άλλοι είχαν τη σημαία ριγμένη στους ώμους τους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, μπορείς να το καταλάβεις από την αντίδραση των ανθρώπων, δεν είναι στημένη η αντίδρασή τους», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters στη Χερσώνα.

Official hoisting of the #Ukrainian flag in liberated #Kherson. pic.twitter.com/Z6mMaCNw8p