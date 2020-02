Το Ιράν θα στηρίξει όσο μπορεί ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, προτρέποντας του Παλαιστινίους να αντισταθούν στο αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνευση με το Ισραήλ.

«Πιστεύουμε πως ένοπλες Παλαιστινιακές οργανώσεις θα υψώσουν ανάστημα και θα συνεχίσουν να αντιστέκονται και η Ισλαμική Δημοκρατία θεωρεί καθήκον της τη στήριξή τους», πρόσθεσε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ σε ομιλία του, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του.

«Συνεπώς θα τους στηρίξουμε όπως και όσο μπορούμε και η στήριξη αυτή είναι επιθυμία τόσο του ισλαμικού συστήματος, όσο και του Ιρανικού έθνους», πρόσθεσε.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε επίσης πως όσοι Άραβες ηγέτες στηρίζουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ –την επονομαζόμενη ‘Συμφωνία του Αιώνα’—είναι ανίκανοι: «μην κοιτάτε την παρουσία λίγων προδοτών Αράβων ηγετών στη ‘Συμφωνία του Αιώνα’. Είναι ανίκανοι και δεν χαίρουν σεβασμού ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το έθνος», τονίζεται στο tweet που ανήρτησε ο ίδιος.

Don't look at the presence of a few, #traitorous Arab heads of state for the 'Deal of the Century'. They’re incompetent and have no respect among their own nation.

The unveiling of this plan caused #Palestine to be spoken about more in the world and revived this issue.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 5, 2020