Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media είναι τουλάχιστον αποκαλυπτικό για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Χάντερ Μπάιντεν.

Το βράδυ της εθνικής επετείου για την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, σύσσωμη η οικογένεια Μπάιντεν βρέθηκε στο Λευκό Οίκο προκειμένου να συμμετέχει στους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Πολλοί μελετώντας τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media παρατήρησαν ότι ο Χάντερ Μπάιντεν με το πολυτάραχο παρελθόν δεν συμπεριφερόταν φυσιολογικά.

Έπιανε συνεχώς το πρόσωπό του, είχε έντονη εφίδρωση και κάποια στιγμή όπως κινήθηκε πίσω από την Τζιλ Μπάιντεν κάποιοι είπαν ότι σνίφαρε κοκαΐνη!

Anyone who has ever engaged in extracurricular activities/debauchery knows EXACTLY what they are looking at here.



Hunter is zooted as hell on the White House balcony.



This same guy has ownership of biolabs in Ukraine that studied bat coronaviruses BEFORE the pandemic. pic.twitter.com/WOcEGjWIqb