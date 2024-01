Όπως ήταν αναμενόμενο η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για τεχνητό Αλκατράζ. Υπενθυμίζεται πως από τις πρώτες εβδομάδες των Ισραηλινών επιχειρήσεων στην Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς, είχε διαρρεύσει στον Ισραηλινό τύπο σχέδιο που αναφερόταν πως το απεργάζεται η κυβέρνηση Νετανιάχου και περιλαμβάνει διωγμό των Παλαιστινίων από τον θύλακα.

Μάλιστα κάνει το γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που έφτιαξαν χρήστες και απεικονίζουν το τι είναι αυτό που προτείνει το Ισραήλ.

GAZA ALCATRAZ – The movie



Ahead of the EU ministers meeting today in Brussels. FM, Israel Katz proposed to transfer Gaza residents to an “artificial island” in the Mediterranean Sea



His proposal is to move the inmates from the Gaza concentration camp to Gaza Alcatraz island. pic.twitter.com/xjyW8XS0pD