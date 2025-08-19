Κόσμος

Ο Ζελένσκι έκανε δώρο στον Τραμπ μπαστούνι του γκολφ – Άνηκε σε Ουκρανό στρατιώτη που είχε χάσει το πόδι του

Ο Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε ένα ζευγάρι με κλειδιά του Λευκού Οίκου - Ποια η ιστορία του στρατιώτη που έδωσε το μπαστούνι στον Ουκρανό πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ / Βολοντίμιρ Ζελένσκι
REUTERS/Kevin Lamarque

Στην «καρδιά» του Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να «χτυπήσει» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025). Ο Ουκρανός πρόεδρος, θέλοντας να καλοπιάσει τον Αμερικανό ομόλογό του, του έκανε ένα δώρο μεγάλης σημασίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ, ένα δώρο που του είχε δώσει στο παρελθόν ένας Ουκρανός στρατιώτης.

Το μπαστούνι του γκολφ ήταν του Κοστιάντιν Καρταβτσέφ, ενός δεκανέα ο οποίος έχασε το πόδι του κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία.

Το γκολφ έγινε μέρος της αποκατάστασης του δεκανέα, εξήγησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ντόναλντ Τραμπ καθώς του πρόσφερε το δώρο.

«Ο αρχηγός του κράτους έδειξε επίσης ένα βίντεο στο οποίο ο Καρταβτσέφ απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ και του ζητά να βοηθήσει την Ουκρανία να τερματίσει τον πόλεμο με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το δώρο, έφτιαξε ένα βίντεο ευχαριστώντας τον Ουκρανό πολεμιστή για το μπαστούνι του γκολφ και χάρισε στον πρόεδρο της Ουκρανίας συμβολικά κλειδιά του Λευκού Οίκου».

Όπως αναφέρει το CNN, η ανταλλαγή δώρων αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι έχουν αλλάξει οι τόνοι σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, είχαν επικρίνει σφοδρά τον Ουκρανό πρόεδρο, κατηγορώντας τον δημοσίως για ασέβεια.

Δεδομένης της προηγούμενης συνάντησής τους, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκαναν πλάκα με την εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος, αυτή τη φορά, επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι για τη συνάντηση.

