Συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία: Όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Λευκό Οίκο

Οι δηλώσεις Τραμπ - Ευρωπαίων ηγετών πριν τη συνάντησή τους

«Σας ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή να σας έχω όλους εδώ» είπε ξεκινώντας ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και συνέχισε:

«Ήταν μία επιτυχημένη μέρα. Είχα την τιμή να συναντηθών με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Μίλησα το πρωί με τον πρόεδρο Πούτιν και θα επικοινωνήσω ξανά.

Ίσως έχουμε μια σπουδαία τριμερή συνάντηση. Να ευχαριστήσω τον γγ του ΝΑΤΟ που είναι σήμερα εδώ και κάνει εξαιρετική δουλειά.

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ είναι φίλος μου. Ο Ε. Μακρόν είναι στο πλάι μου από την αρχή. Τον συμπάθησα και τον συμπαθώ ακόμα. Η πρωθυπουργός Μελόνι, σπουδαία ηγέτης και μια γυναίκα που εμπνέει.

Ο Καγκελάριος Μερτς, είναι μεγάλη τιμή που είναι φίλος μου. Εχεις μαυρίσει και σου πηγαίνει το μαύρισμα.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, σήμερα φαίνεσαι καλύτερα. Έχεις κανει σπουδαία δουλειά.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που καταλήξαμε σε συμφωνία. Όλοι είστε ισχυροί. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και συνέχισε:

«Ο πρόεδρος Πούτιν είναι διατεθημένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα σηκώσουν μεγάλο βάρος.

Θα συζητήσουμε τις ανταλλαγές εδαφών. Θα προσπαθήσουμε μια τριμερή συνάντηση. Θα καταλήξουν κάπου. Αυτή είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος Πούτιν. Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές.

Θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός, μια ειρήνη διαρκείας».

«Εγώ θέλω κατάπαυση του πυρός αλλά η συμφωνία δεν είναι απαραίτητο να την περιλαμβάνει» τόνισε.

«Το θέμα της ασφάλειας θα επιληθεί».

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το λόγο στον Ζελένσκι.

«Είχαμε την καλύτερη συζήτηση που είχαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι οι ηγέτες ενδιαφέρονται για τις εγγυήσεις ασφαλείας και είναι στο πλάι μας, στο πλευρό της Ουκρανίας».

«Τα ευαίσθητα θέματα όπως τα εδαφικά, θα τα συζητήσουμε και στην τριμερή συνάντηση που θα οργανώσει ο Τραμπ. Εγώ θα είμαι εκεί. Εγώ έδειξα στον πρόεδρο λεπτομέρειες από το πεδίο της μάχης. Είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις. Είμαστε ευτυχείς για το πνεύμα ενότητας».

Ο γγ του ΝΑΤΟ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ. «Αν παίξουμε τα χαρτιά μας καλά, θα δώσουμε ένα τέλος στον πόλεμο».

Η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν είπε ότι «πρόκειται για μία πολύ καλή στιγμή. Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για μια διαρκή ειρήνη. Είναι ευχάριστο ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι θέμα που συζητείται. Να διασφαλήσουμε ότι θα επιστρέψουν στην Ουκρανία τα παιδιά που έχουν απαχθεί».

Ο Καγκελάριος Μερτς είπε: «Είναι χρήσιμο που συναντιόμαστε εδώ και είχατε καλές συζητήσεις εσείς οι δύο. Όλοι θέλουμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός».

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε: «Είναι πολύ σημαντική ημέρα και σηματοδοτεί νέα φάση μετά από 3 χρόνια που δε βλέπαμε κανένα σημάδι από τη ρωσική πλευρά. Κάτι έχει αλλάξει. Αν θέλουμε να φτάσουμε στην ειρήνη, πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι για αυτό είναι καλή η σημερινή ημέρα».

Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε: «Όσοι βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι είναι υπέρ της ειρήνης. Μετά θα πρέπει να γίνει μια πολυμερής συνάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Για την τριμερή συνάντηση πρέπει να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Για ειρήνη διαρκείας χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε: «Όταν μιλάμε για ασφάλεια, δε μιλάμε μόνο για την Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση σήμερα, με κάνει να αισθάνομαι ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο κυρίως για ις εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο πρωθυπουργός της Φινλαδίας είπε: «Η πρόοδος που αναμένεται μετά από αυτή τη συνάντηση είναι σημαντική. Επίσης η τριμερής συνάντηση είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα».

Κλείνοντας ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε τις δηλώσεις λέγοντας: «Θα εργαστούμε όλοι σκληρά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι βρίσκονται όλοι σήμερα εδώ και είναι δίκαιοι στην προσέγγισή τους. Σας ευχαριστώ όλους πολύ».