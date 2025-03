Το παρασκήνιο πίσω από τον καβγά Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν ήταν προσχεδιασμένο» λέει ο Λευκός Οίκος

Η μετωπική επίθεση που εξαπέλυσε χθες (28.02.2025) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο έχει «μονοπωλήσει» το ενδιαφέρον των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων και μέσων ενημέρωσης.

Η αρχική χειραψία Τραμπ και Ζελένσκι με τα αμήχανα χαμόγελα στην είσοδο του Λευκού Οίκου και οι αρχικές θετικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου κατέληξαν σε φιάσκο ιστορικών διαστάσεων, με τον Ουκρανό ηγέτη να φεύγει από την Ουάσινγκτον χωρίς συμφωνία για τα ορυκτά και χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο ενημέρωσης Axios αποκάλυψε σήμερα (01.03.2025) το τι ακολούθησε μετά την επεισοδιακή αντιπαράθεση των δύο Προέδρων, στην οποία συμμετείχε για κάποια λεπτά και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ και το επιτελείο του έμειναν μόνοι τους στο Οβάλ Γραφείο, ενώ ο Ζελένσκι με την ουκρανική αντιπροσωπεία μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε έκτακτη σύσκεψη με τους συμβούλους του και μετά από μια περίπου ώρα αποφάσισε ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτος στον Λευκό Οίκο και του ζήτησε να αποχωρήσει.

Ο Ζελένσκι (αριστερά) και ο Τραμπ (δεξιά) την στιγμή της αντιπαράθεσης / REUTERS / Brian Snyder

«Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Μάικ Γουόλτς πήγαν στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ζελένσκι και του είπαν να φύγει», αποκάλυψε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης., ο οποίος πρόσθεσε στη συνέχεια ότι δεν επρόκειτο για μια «προσχεδιασμένη ενέδρα εις βάρος του Ουκρανού Προέδρου».

«Το σχέδιό μας ήταν να υπογράψουμε τη συμφωνία για τα ορυκτά, να προχωρήσουμε σε αυτή την οικονομική συνεργασία και να κινηθούμε προς την ειρήνη» ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά στο Axios.

Η ένταση και η λογομαχία μεταξύ των δύο Προέδρων προκλήθηκε από την διαφωνία μεταξύ Ζελένσκι και Βανς αναφορικά με τον ρόλο που μπορεί να παίξει η διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος απευθύνθηκε στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο ρωτώντας «Για ποια διπλωματία μιλάτε;» τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει προηγούμενες συμφωνίες στο παρελθόν.

Τότε, ο Τζέι Ντι Βανς και ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησαν με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Ζελένσκι προσβάλλει με την συμπεριφορά του την αμερικανική κυβέρνηση, ότι δείχνει ασέβεια και ότι ρισκάρει με Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «χωρίς την βοήθεια των ΗΠΑ ο πόλεμος θα είχε τελειώσει σε δύο εβδομάδες» κάτι που ο Ουκρανός Πρόεδρος ειρωνεύτηκε, λέγοντας: «Αυτό έλεγε και ο Πούτιν, για τρεις μέρες κιόλας».

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS