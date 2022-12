«Ο Ζελένσκι έμοιαζε με μάνατζερ στριπτιζάδικου, έπρεπε να τον πετάξουν έξω», είπε – όχι κάποιος Ρώσος στο πλαίσιο του μίσους του για την Ουκρανία – αλλά ένας Αμερικανός δημοσιογράφος! Και το είπε με αφορμή το ντύσιμο του ηγέτη της χώρας στην επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο των ΗΠΑ.

Το απίστευτο σχόλιο για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το έκανε ένας από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς δημοσιογράφους, ο Τάκερ Κάρλσον. Ο σχολιαστής του μεγάλου αμερικανικού δικτύου Fox News, αναφέρθηκε σε εκπομπή του στην επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και έσταξε χολή σε βάρος του Ουκρανού προέδρου για τις ενδυματολογικές επιλογές του (φορούσε πάλι το γνωστό πράσινο φούτερ του) και για την στάση του.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος θυμήθηκε μάλιστα τον Αμερικανό επιχειρηματία Σαμ Μπάνκμαν Φριντ, που χρεοκόπησε πρόσφατα και συνελλήφθη. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX και της εταιρείας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Alameda Research, είχε πάντα μια… ιδιόρρυθμη και εκκεντρική εμφάνιση, που φαίνεται πως έφερε στο μυαλό του Κάρλσον τις ενδυματολογικές επιλογές του Ζελένσκι.

