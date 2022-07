Οι πυρκαγιές πλήττουν από άκρη σε άκρη την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες με τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) να είναι δραματικά. Το EFFIS επιβεβαιώνει πως οι φωτιές έχουν ήδη καταστρέψει περισσότερη έκταση, σε σχέση τις εκτάσεις που επλήγησαν καθ’ όλη την διάρκεια του 2021.

Στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν συνολικά 5.178.810 στρέμματα από την αρχή της έτους (στοιχεία της 16ης Ιουλίου), δηλαδή περισσότερα από 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Στο σύνολο του 2021, που σημαδεύτηκε από πολλές πυρκαγιές στην Ιταλία και την Ελλάδα, 4.703.590 στρέμματα (4.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα) κάηκαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS.

Αν αυτό συνεχιστεί, το 2022 μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει το 2017, την καταστροφικότερη χρονιά στην Ενωση από την δημιουργία του EFFIS το 2000, όταν έγιναν στάχτη 9.880.870 στρέμματα, σχεδόν 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση που αντιστοιχεί στην επιφάνεια του Λιβάνου.

«Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι είχαμε προβλέψει, ακόμη και αν περιμέναμε ανωμαλίες στις θερμοκρασίες χάρη στις μακροπρόθεσμες μετεωρολογικές προβλέψεις», εξηγεί ο Χεσούς Σαν Μιγκέλ, συντονιστής του EFFIS , τονίζοντας ότι «το κύμα καύσωνα είναι καθοριστικό στην διαμόρφωση της κατάστασης και σαφώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή».

Περί τα 400.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στην Γαλλία, έναντι 300.000 καθ’ όλο το 2021, περισσότερα από 1.900.000 στρέμματα στην Ισπανία, έναντι 8.500.000 ολόκληρο το 2021, και περισσότερα από 460.000 στρέμματα στην Πορτογαλία, έναντι 250.000 ολόκληρο το 2021.

FRANCE ON FIRE: Wildfires are sweeping through France's southwest region of Gironde. As of Tuesday, the flames have burned 19,300 hectares – nearly 47,700 acres – and forced thousands to evacuate. pic.twitter.com/EbcNHt6ziS