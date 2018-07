Οι φωτιές «έπνιξαν» το Σαν Φρανσίσκο! – Απίστευτη εικόνα

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή ένα χρόνο μετά τις πιο πολύνεκρες πυρκαγιές στην ιστορία της Πολιτείας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι φωτιές ξέσπασαν το περασμένο Σάββατο και μαίνονται σε έκταση 243 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Απειλήθηκαν 700 σπίτια και πολλές φάρμες και 300 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Smoke from fires in nearby counties turns San Francisco skies an eerie yellow color as it crosses the Bay Area. https://t.co/eHttuB4yU2 pic.twitter.com/HyGrnTiBho

San Francisco sky is bizarre right now. Rayleigh scattering through this cloud is depleting all the blues and leaving us with a sepia sky. pic.twitter.com/weUDCkulsN

— Rick Zuzow (@RickZuzow) July 1, 2018