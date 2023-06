Οι φωτιές που πλήττουν το Κεμπέκ του Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, καθώς οι εστίες είναι περίπου 400 και ο καπνός έφτασε μέχρι τις ΗΠΑ, μολύνοντας τον αέρα για σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς και μετατρέποντας τη Νέα Υόρκη σε ένα… post apocalyptic περιβάλλον βγαλμένο από ταινία με δυστοπικό μέλλον.

Οι εξελίξεις στον Καναδά αποτελούν «ακόμη μια ανησυχητική ένδειξη του τρόπου που η κλιματική κρίση πλήττει τις ζωές μας», δήλωσε χθες Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ, την ώρα που οι καναδικές Αρχές περιμένουν με ανυπομονησία τις διεθνείς ενισχύσεις για να αντιμετωπίσουν τις φωτιές.

Μετά τις καναδικές επαρχίες Αλμπέρτα (δυτικά) και Νέα Σκοτία (ανατολικά), είναι σειρά του Κεμπέκ να βιώσει πυρκαγιές έκτασης που «δεν είχε ξαναδεί ποτέ».

Σχεδόν 140 φωτιές ήταν ενεργές χθες, ανάμεσά τους περίπου σαράντα που χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας των Δασών από τις Πυρκαγιές (Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU). Και δεν αναμένεται να σημειωθούν βροχές πριν από το βράδυ της Δευτέρας.

«Με το προσωπικό που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μετά βίας σχεδόν 40 πυρκαγιές ταυτόχρονα», τόνισε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Φρανσουά Λεγκό. Κατά συνέπεια οι αρχές είναι αναγκασμένες να καθυστερούν τις προσπάθειες να ελεγχθούν κάποιες και να επικεντρώνονται «στις τοποθεσίες όπου η κατάσταση είναι επείγουσα», συνέχισε.

Οι Αρχές του Κεμπέκ έχουν αναπτύξει εκατοντάδες ανθρώπους για να σβήσουν τις φωτιές. Με τη διεθνή βοήθεια, ιδίως τους σχεδόν 100 πυροσβέστες από τη Γαλλία, που αναμένεται να φθάσουν στην επαρχία ως αύριο Παρασκευή (9.6.2023), ελπίζουν να φθάσουν τους 1.200.

«Εκατοντάδες Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν φθάσει στον Καναδά και άλλοι βρίσκονται στον δρόμο», τόνισε χθες βράδυ ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, έπειτα από συνδιάλεξή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο τελευταίος «διέταξε την ομάδα του να αναπτύξει όλους τους διαθέσιμους ομοσπονδιακούς πόρους πυρόσβεσης (…) για να σβηστούν οι πυρκαγιές που πλήττουν καναδικές και αμερικανικές κοινότητες», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος .

Οι πυρκαγιές είναι ολοένα πιο συχνές «εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο κ. Τριντό.

Το διαθέσιμο υλικό και το διαθέσιμο προσωπικό θα έχουν κρίσιμη σημασία τις επόμενες ημέρες, αναγνωρίζουν οι καναδικές αρχές.

Οι καπνοί από τις πυρκαγιές προκαλούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, με τη Νέα Υόρκη να μοιάζει σαν σκηνικό του Χόλιγουντ από ταινία με θέμα ένα δυστοπικό μέλλον μετά από μια καταστροφή αποκαλυπτικών διαστάσεων.

Canadian wildfire smoke darkened the skies of New York City and sent the air quality index soaring past 400 on Wednesday, well into the “hazardous” range and the worst since the EPA began recording air-quality measurements in 1999. https://t.co/kXhZndwYPH pic.twitter.com/Va9svFQgUp