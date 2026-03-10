Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με μπλόκο στην μεταφορά του πετρελαίου: «Δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο»

Σκληρές δηλώσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, που απειλούν με κάθε τρόπο για να σταματήσουν οι συνεχόμενες επιθέσεις από τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απειλήσει πως θα χτυπήσει το Ιράν με τεράστια δύναμη, αν μπλοκάρει την μεταφορά του πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, οι Φρουροί της Επανάστασης πηγαίνουν κόντρα λέγοντας πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, θα λάβουν όλα τα μέτρα για να μην γίνει εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου.

Ο στρατηγός, Ali Mohammad Naeini αποκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026) τον Ντόναλντ Τραμπ ως «ψεύτη πρόεδρο της Αμερικής» που ισχυρίστηκε ψευδώς πως οι δυνάμεις του Ιράν έχουν τελειώσει.

«Ο εγκληματίας Τραμπ, μετά από ταπεινωτικές ήττες στον πόλεμο, προσπαθεί να δημιουργήσει ψεύτικες νίκες, να εξαπατήσει την κοινή γνώμη και να αποφύγει την ψυχολογική πίεση. Δεν έχουμε δει τίποτα από τον Τραμπ πέρα από ψέματα», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι, ενώ ο Τραμπ λέει πως εμπορικά και στρατιωτικά πλοία κινούνται κανονικά μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη έχουν απομακρυνθεί πάνω από 1.000 χιλιόμετρα από τα ιρανικά πυραυλικά και μη επανδρωμένα συστήματα, μεταδίδει το Tasmin.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υποστήριξε ακόμη πως οι δηλώσεις του Τραμπ περί μείωσης των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους είναι ψευδείς, τονίζοντας πως το Ιράν χτυπά με ισχυρότερη δύναμη από ότι τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης του Ιράν μέσω στοχευμένων δολοφονιών ηγετών και στρατιωτικών διοικητών απέτυχαν, ενώ η επιλογή νέας ηγεσίας και η διαχείριση του πολέμου από Ιρανούς διοικητές έχει απογοητεύσει τους αντιπάλους της χώρας.

Τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας «δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή μέχρι νεωτέρας» λόγω των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλές αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στον Περσικό Κόλπο έχουν καταστραφεί. Περίπου 10 προηγμένα αμερικανικά ραντάρ έχουν πληγεί και αρκετά αμερικανικά drones έχουν καταρριφθεί από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα.

«Τα χέρια μας είναι ελεύθερα να κλιμακώσουμε τον πόλεμο. Εμείς θα καθορίσουμε το τέλος του πολέμου», πρόσθεσε.

Κατέληξε λέγοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «περιμένουν τον αμερικανικό στόλο στα Στενά του Ορμούζ» και το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN‑78), τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν θα είναι αυτές που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο».