Οι γυναίκες του MAGA βγαίνουν μπροστά, παίρνουν το μικρόφωνο και αμφισβητούν τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, το περίφημο Make America Great Again που έγινε σήμα κατατεθέν του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρούνταν μια σχεδόν μονολιθική πολιτική δύναμη, με τον Τραμπ στο κέντρο και μια πιστή βάση να τον ακολουθεί χωρίς ρωγμές. Όμως αυτό το τοπίο αρχίζει να αλλάζει – και μάλιστα εκ των έσω.

Μία σειρά από βαθιά ρήγματα και συγκρούσεις – που δοκιμάζουν την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν να είναι στην κορυφή – είναι έτοιμα να διαλύσουν τους MAGA ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Και σε αυτά έρχονται να προστεθούν και οι γυναίκες του κινήματος.

Γυναίκες που κάποτε υπήρξαν από τις πιο θερμές υποστηρίκτριες του Τραμπ, αλλά σήμερα δεν διστάζουν να τον αμφισβητήσουν δημόσια, με αιχμή κυρίως τη στάση του απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν. Όπως σημειώνει το Axios, καθώς το μιντιακό οικοσύστημα που επί χρόνια ενίσχυε το προφίλ του προέδρου των ΗΠΑ παρουσιάζει ρωγμές, ένα νέο «θηλυκό» ρεύμα επιρροής αρχίζει να διαμορφώνεται στο εσωτερικό της συντηρητικής Αμερικής.

Οι νέες φωνές

Γυναίκες όπως η Μέγκιν Κέλι και Κάντας Όουενς καταγράφουν εκρηκτική άνοδο στην απήχησή τους, διεκδικώντας ρόλο όχι απλώς σχολιαστή, αλλά διαμορφωτή ατζέντας.

Η Όουενς, με ένα podcast που συγκαταλέγεται στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα της συντηρητικής σκηνής, επενδύει σε περιεχόμενο υψηλής έντασης και αντιπαράθεσης, συχνά αγγίζοντας τα όρια της συνωμοσιολογίας. Η Κέλι, από την άλλη, αξιοποιεί τη δύναμη του βίντεο και των ψηφιακών πλατφορμών, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές.

Κοινός παρονομαστής; Η αποστασιοποίηση – ή και η ανοιχτή κριτική – προς τον ίδιο τον Τραμπ.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η μετατόπιση. Οι ίδιες φωνές που κάποτε λειτουργούσαν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος του MAGA, σήμερα επιλέγουν πιο ανεξάρτητη στάση.

Όπως βέβαια τονίζουν δεν είναι οι ίδιες που άλλαξαν θέσεις και απόψεις, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος εκείνος που έπαθε «μετάλλαξη».

Η Όουενς κατηγορεί τον Τραμπ ότι παραπλάνησε τη βάση του σε κρίσιμα ζητήματα. Η Κέλι δεν διστάζει να τον χαρακτηρίσει «ευκολόπιστο» στην εξωτερική πολιτική. Το μήνυμα είναι σαφές: η επιρροή δεν είναι πλέον άνευ όρων. Και οι δύο πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε έναν καταστροφικό πόλεμο που στην πραγματικότητα ήθελε μόνο το Ισραήλ.

Σημειώνουν δε ότι προηγούμενοι πρόεδροι – παρόλο που είχαν υποχωρήσει σε πολλά αιτήματα του Νετανιάχου – είχαν αρνηθεί να φτάσουν μέχρι τον πόλεμο με το Ιράν.

Παράλληλα, μια δεύτερη κατηγορία γυναικών επιλέγει διαφορετική προσέγγιση, σημειώνει το Axios. Αντί για ευθεία πολιτική αντιπαράθεση, επενδύει σε θέματα καθημερινότητας, ταυτότητας και τρόπου ζωής.

Η Κέιτι Μίλερ, πρώην συνεργάτιδα του Τραμπ, ποντάρει ακριβώς σε αυτό: στη σύνδεση της συντηρητικής ιδεολογίας με την καθημερινότητα των γυναικών. Παρόμοια, προσωπικότητες όπως η Ντάνα Περίνο, ενισχύουν την επιρροή τους μέσα από βιβλία, podcasts και streaming περιεχόμενο.

Ο στόχος είναι σαφής: οι γυναίκες ψηφοφόροι, ένα κοινό όπου οι Δημοκρατικοί παραδοσιακά είχαν προβάδισμα – αλλά πλέον όχι τόσο άνετο.

Παρά την άνοδο αυτών των φωνών, η εικόνα παραμένει άνιση. Το οικοσύστημα του MAGA εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες. Ωστόσο, ταχύτερα αναπτυσσόμενα formats – ιδιαίτερα τα podcasts – δείχνουν ότι οι γυναίκες κερδίζουν έδαφος και μάλιστα γρήγορα.

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό μήνυμα, σημειώνει το Axios. Δεν πρόκειται απλώς για μια εσωτερική αναδιάταξη, αλλά για μια μετατόπιση ισχύος που θα καθορίσει την επόμενη φάση του κινήματος.