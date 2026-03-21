MAGA υπό διάλυση και ο Τραμπ κάνει τα στραβά μάτια

MAGA (Make America Great Again). Το σύνθημα και η πολιτική πλατφόρμα του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε το έμβλημα της προεδρικής του βάσης. Υποσχόταν την «επιστροφή της Αμερικής στην πρώην δόξα της», με έμφαση στην οικονομική αυτοδυναμία, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, τον περιορισμό της μετανάστευσης και την αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων.

Τώρα μία σειρά από βαθιά ρήγματα και συγκρούσεις δοκιμάζουν την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ από τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι την μπίζνα με την αμερικανική ταυτότητα, υπογραμμίζουν τις προκλήσεις για την ενότητα του MAGA ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Η παραίτηση του Τζο Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας στις ΗΠΑ,πάντως φαίνεται πως είναι η κορυφή του παγόβουνου, καθώς όλο και περισσότερες φωνές μέσα στο κίνημα MAGA (σσ το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again) διαφωνούν με τον απρόβλεπτο πόλεμο στο Ιράν που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Μετά τον Αμερικανό συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, τη σκυτάλη πήρε η εξίσου δημοφιλής Μέγκιν Κέλι, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και ακροδεξιά σχολιάστρια.

Για να το πάει ένα βήμα παρακάτω ο podcaster Τζο Ρόγκαν των 20 εκατομμυρίων συνδρομητών στο YouTube. Υπήρξαν απ’ τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ, τον βοήθησαν στην επανεκλογή του το 2024 και τώρα του ασκούν δριμεία κριτική για τον πόλεμο στο Ιράν.

Έξι εκατομμύρια συνδρομητές έχει το κανάλι της στο YouTube η Κάντας Όουενς. Ακραία στις απόψεις της, έχει χαρακτηρίσει το κίνημα Black Lives Matter ως τρομοκρατική οργάνωση, ενώ επανειλημμένα υποστήριξε ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, γεννήθηκε άνδρας.

Οι συνδρομητές στο κανάλι του Τζο Ρόγκαν σήμερα ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια. Στήριξε τον πρόεδρο Τραμπ στις εκλογές του ’24, τώρα όμως προβληματίζεται από τις ενέργειές του. Υπέρμαχος των κλειστών συνόρων, πολέμιος των εμβολίων και της Woke ατζέντας, έχει συγκρίνει τις πολιτικές για την Covid-19 με εκείνες του Ολοκαυτώματος.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, επιχειρηματίας, πρώην βουλευτής και μία από τις πιο γνωστές συνωμοσιολόγους της Αμερικής, υποστήριζε φανατικά τον Τραμπ, αλλά τώρα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στον πόλεμο, όπως και η Νάταλι Γουίντερς, μία από τις ανερχόμενες φωνές στο κίνημα MAGA.

Η συντριπτική πλειονότητα των MAGA εξακολουθεί να στηρίζει τον πρόεδρο Τραμπ, αν και φωνές σαν κι αυτές, με μεγάλη επιρροή, του ασκούν έντονες πιέσεις.

Όταν η Τούλσι Γκάμπαρντ κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, η προσοχή των μέσων στράφηκε στον πόλεμο με το Ιράν και στη θέση της υπέρ της απόφασης του Τραμπ. Όμως πίσω από τις επίσημες γραμμές της κατάθεσης, ξεδιπλώνονταν κάτι βαθύτερο: η δοκιμασία της συμμαχίας που δημιούργησε ο Τραμπ – ένα μείγμα MAGA ψηφοφόρων, απογοητευμένων Δημοκρατικών και μη παραδοσιακών Ρεπουμπλικάνων – μπροστά σε ρήξεις που αφορούν πόλεμο, μετανάστευση, ισραηλινές σχέσεις, τεχνητή νοημοσύνη και την ίδια την αμερικανική ταυτότητα.

Ο πόλεμος με το Ιράν τροφοδοτεί νέο κύκλο εσωκομματικών συγκρούσεων στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όπως φάνηκε όταν ο Τζο Κεντ, ένας από τους πρώην κορυφαίους συνεργάτες της Γκάμπαρντ, παραιτήθηκε ξαφνικά επικαλούμενος τις αντιρρήσεις του για τις ενέργειες της κυβέρνησης στο Ιράν. Αλλά το Ιράν δεν είναι το μόνο θέμα που διχάζει τη συμμαχία Τραμπ: Μια ανάλυση της εκλογικής βάσης του αποκαλύπτει πληθώρα μικρορωγμών σε θέματα όπως η μετανάστευση, οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και η ίδια η αμερικανική ταυτότητα.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 να πλησιάζουν, αυτές οι ρήξεις έχουν πυροδοτήσει εικασίες ότι οι ψηφοφόροι του MAGA μπορεί να αποστασιοποιηθούν μαζικά από το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, η κύρια απειλή για τη συμμαχία Τραμπ δεν είναι αυτή: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι λεγόμενοι αυτοπροσδιοριζόμενοι «MAGA Ρεπουμπλικάνοι» στέκονται σταθερά δίπλα στον Τραμπ τόσο στον πόλεμο όσο και σε άλλα διχαστικά ζητήματα, επιβεβαιώνοντας τη ρεαλιστική αλήθεια που ο ίδιος ο Τραμπ συνοψίζει με τη φράση: «MAGA είμαι εγώ».