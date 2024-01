Οι ΗΠΑ και άλλες 11 συμμαχικές χώρες προειδοποίησαν σήμερα (3.1.2023) τους Χούθι της Υεμένης να σταματήσουν «αμέσως τις παράνομες επιθέσεις» τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν τις «συνέπειες».

«Το μήνυμά μας πρέπει να είναι σαφές: ζητάμε τον άμεσο τερματισμό αυτών των παράνομων επιθέσεων και την απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων που κρατούνται παράνομα» ανέφεραν οι ΗΠΑ και οι άλλες 11 χώρες για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

«Οι Χούθι θα φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες εάν συνεχίσουν να απειλούν ζωές, την παγκόσμια οικονομία και το ελεύθερο εμπόριο σε βασικές πλωτές οδούς της περιοχής», συνεχίζει το κείμενο.

Εκτός από τις ΗΠΑ, την ανακοίνωση υπογράφουν επίσης η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Βρετανία, η Δανία και η Ολλανδία.

The UK will not hesitate to take necessary & proportionate action should the Iranian-backed Houthis continue to put innocent lives at risk and threaten the global economy.



Together with eleven other nations we have issued an unprecedented warning to the Houthi’s against further… pic.twitter.com/vCxg6YrKR1