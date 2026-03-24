«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Μερική αποδεικνύεται η παύση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα καθώς σύμφωνα με τη Semafor, που αποκαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, η παύση ισχύει μόνο για ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αναβάλλει για 5 ημέρες το σχέδιο του να πλήξει τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και την ενεργειακή υποδομή του Ιράν, ενώ έκανε λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους που δεν κατονόμασε. Η Τεχεράνη τον διέψευσε και τον κατηγόρησε για fake news.

«Το στοπ στις επιθέσεις για πέντε ημέρες είναι μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στη Semafor, διεθνή ψηφιακή ειδησεογραφική πλατφόρμα.

«Δεν είναι για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το Πολεμικό Ναυτικό και τους βαλλιστικούς πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση. Οι αρχικές πρωτοβουλίες της (Επιχείρησης) Επική Οργή θα συνεχισθούν», δήλωσε στην ειδησεογραφική πλατφόρμα.

Στο ρεπορτάζ της Semafor προστίθεται επίσης ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.