«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

«Οι αρχικές πρωτοβουλίες της επιχείρησης Επική Οργή θα συνεχισθούν», τόνισε μέσω του Semafor
Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίας της Τεχεράνης

Μερική αποδεικνύεται η παύση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα καθώς σύμφωνα με τη Semafor, που αποκαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, η παύση ισχύει μόνο για ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αναβάλλει για 5 ημέρες το σχέδιο του να πλήξει τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και την ενεργειακή υποδομή του Ιράν, ενώ έκανε λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους που δεν κατονόμασε. Η Τεχεράνη τον διέψευσε και τον κατηγόρησε για fake news.

«Το στοπ στις επιθέσεις για πέντε ημέρες είναι μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στη Semafor, διεθνή ψηφιακή ειδησεογραφική πλατφόρμα.

«Δεν είναι για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το Πολεμικό Ναυτικό και τους βαλλιστικούς πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση. Οι αρχικές πρωτοβουλίες της (Επιχείρησης) Επική Οργή θα συνεχισθούν», δήλωσε στην ειδησεογραφική πλατφόρμα.

Στο ρεπορτάζ της Semafor προστίθεται επίσης ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων - Δύο νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγματα της Ρωσίας
Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»
Φωτιά σε πολυκατοικία στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας
