Μέση Ανατολή: Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει πέντε μέρες διορία στο Ιράν και βάζει στο τραπέζι την συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Προσπάθειες αποκλιμάκωσης της φωτιάς που έχει ανάψει στη Μέση Ανατολή προσπάθησε να βάλει σήμερα (23/03/2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που άφησε πίσω το τελεσίγραφο προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν λίγο το τελεσίγραφο που είχε δώσει στο Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε πως αναβάλλει για πέντε ημέρες τις επιθέσεις στις ενεργειακές μονάδες της Τεχεράνης.

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες για την λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ωστόσο το Ιράν διέψευσε πως υπάρχουν επαφές με την Ουάσινγκτον, πόσο μάλλον ότι αυτές βρίσκονται σε καλό σημείο.

Δείτε εδώ όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες στην πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πάντως το Axios επιμένει πως ΗΠΑ και Ιράν προσανατολίζονται σε συνάντηση μέσα στην εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο μια πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείεται να αλλάξει τα δεδομένα στον πόλεμο και να φέρει σε συμφωνία τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές.

Και αυτή είναι η συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να κατευνάσει τα πνεύματα και να φέρει την πολυπόθητη ανακωχή στην Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί άμεσα σε περίπτωση συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ και οι τιμές του πετρελαίου και των άλλων πηγών ενέργειας θα έπεφταν κατακόρυφα.

Έτσι έκανε λόγο για κοινό έλεγχο» στην σημαντική θαλάσσια οδό λέγοντας πως θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία «με εμένα και τον αγιατολάχ».

Οι Φρουροί της Επανάστασης από την άλλη επιμένουν πως τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν, είναι ανοικτά για τους συμμάχους τους και πως δεν χρειάζεται να τοποθετήσουν βόμβες.

Από την άλλη Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS πως έχουν τοποθετηθεί στα Στενά του Ορμούζ τουλάχιστον 10 νάρκες.

Ανένδοτος για τα πυρηνικά

Εκεί που φαίνεται πως δεν σηκώνει συζήτηση ο Ντόναλντ Τραμπ είναι για τον πυρηνικό εξοπλισμό του Ιράν, τονίζοντας πως «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, αυτό είναι βέβαιο».

Όπως δήλωσε σήμερα (23/03/2026) μεταξύ άλλων «νομίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα με το Ιράν. Μετά από τη συμφωνία, δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, αυτό είναι βέβαιο. Στο παρελθόν αυτό το ενδεχόμενο είχε αποκλειστεί. Οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες του Ιράν με φονικό τρόπο.

Έχουμε καταστρέψει το 90% των δυνάμεών τους με τέτοια οργή που δεν έχουν ξαναδεί. Εξουδετερώσαμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους, την αεροπορία και το ναυτικό τους. Τόσα πλοία είναι στον πάτο της θάλασσας. Φυσικά εξουδετερώσαμε και τους ηγέτες τους, πράγμα θλιβερό γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία εδώ και πολύ καιρό».

Το Ιράν διαψεύδει τις διαπραγματεύσεις αλλά δεν τις αποκλείει

Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά πως υπήρξαν συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες 24 ημέρες, ωστόσο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν.

Το Ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε μεταξύ άλλων πως μέσω φιλικών χωρών είχε δεχθεί «μηνύματα» από τις ΗΠΑ για συνομιλίες, όμως ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις από την έναρξη του πολέμου.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε λάβει μηνύματα από ορισμένες φιλικές χώρες που μεταφέρουν ένα αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ακόμη «αρνήθηκε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις με τις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες 24 ημέρες αυτού του πολέμου που μας επιβλήθηκε».

Οι δήθεν επαφές με τον Γαλιμπάφ

Το όνομα του προέδρου του Ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ήρθε στην επικαιρότητα μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως συζητά με υψηλόβαθμο ηγέτη του Ιράν, που δεν είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεϊ.

Μάλιστα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος με δηλώσεις στο Reuters τόνισε πως οι ΗΠΑ ζήτησαν μια συνάντηση μαζί του, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτό το αίτημα.

Ωστόσο ο ίδιος ο Γαλιμπάφ με ανάρτηση στο Χ δήλωσε πως δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «fake news» που χρησιμοποιούνται για να κατευναστούν οι αγορές πετρελαίου.

«Όλοι οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν σθεναρά τον ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», είπε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με την Αμερική. Τα fake news αποσκοπούν στη χειραγώγηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των αγορών πετρελαίου και στην απόδραση από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί η Αμερική και το Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου επιμένει στις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο

Το Ισραήλ παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα όσα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει να χτυπάει στον Λίβανο και το Ιράν.

Αυτό τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βλέπει μια καλή ευκαιρία για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα όσα έχει πετύχει ο στρατός του Ισραήλ και των ΗΠΑ ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντά μας».

Όμως ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ είναι απόλυτα αποφασισμένο να προστατεύσει «τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση» και πως θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό, με τον υπουργό Οικονομικών να κάνει λόγο για προσάρτηση των νότιων περιοχών του Λιβάνου.

«Συντρίβουμε το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και συνεχίζουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πριν από λίγες μόλις ημέρες εξοντώσαμε άλλους δύο πυρηνικούς επιστήμονες και παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι», κατέληξε.